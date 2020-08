Frank Slootman, PDG de Snowflake. (Photo de flocon de neige)

La start-up de cloud computing Snowflake Computing a déposé lundi une introduction en bourse, révélant ses données financières pour la première fois alors que la société se prépare à entrer en bourse.

La société basée à San Mateo, en Californie, a déclaré qu’elle avait plus que doublé ses revenus pour atteindre 242 millions de dollars au premier semestre 2020, avec une perte nette de 171,3 millions de dollars, contre 177 millions de dollars en 2019.

L’entrepôt de données de Snowflake est un type spécialisé de base de données cloud conçue pour les applications analytiques. La société compte plus de 3100 clients, dont Brex, ConAgra Foods, Domino’s, JetBlue et Nationwide. Elle compte plus de 20 bureaux dans le monde, dont un hub de Seattle, et est l’une des startups technologiques privées les plus précieuses au monde.

Fondé en 2012, Snowflake occupe une position unique parmi les autres fournisseurs de services cloud, en partenariat avec des géants tels qu’Amazon et Microsoft, mais aussi en concurrence avec eux.

Lors de son introduction en bourse, Snowflake a répertorié Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud Platform parmi les facteurs de risque potentiels pour l’entreprise. Les trois concurrents offrent leur propre service d’entreposage de données.

Snowflake a déclaré qu’une grande majorité de ses activités fonctionnaient sur AWS. Depuis le dépôt:

«Il y a un risque qu’un ou plusieurs de ces fournisseurs de cloud public utilisent leur contrôle respectif de leurs clouds publics pour intégrer des innovations ou des capacités d’interopérabilité privilégiées dans des produits concurrents, regrouper des produits concurrents, nous proposer des prix défavorables, tirer parti de ses relations avec les clients du cloud public pour exclure nous des opportunités, et nous traitons nous et nos clients différemment en ce qui concerne les termes et conditions ou les exigences réglementaires qu’il traiterait ses clients dans une situation similaire. De plus, ils ont les ressources nécessaires pour acquérir ou s’associer avec des fournisseurs existants et émergents de technologies concurrentes et ainsi accélérer l’adoption de ces technologies concurrentes. Tout ce qui précède pourrait nous empêcher de fournir des produits et des services qui concurrencent favorablement ceux des fournisseurs de cloud public. »

Bob Muglia, cadre de longue date de Microsoft, a précédemment dirigé Snowflake en tant que PDG pendant cinq ans, mais a démissionné en mai 2019. Frank Slootman, qui a dirigé ServiceNow en tant que président et PDG de 2011 à 2017, dirige maintenant l’entreprise.

Slootman détient 5,9% de la société tandis que Muglia en détient 3,3%, selon le dépôt de l’introduction en bourse. Le principal actionnaire est Sutter Hill Ventures avec une participation de 20,3%.

Dragoneer Investment Group – un soutien d’Airbnb, Slack, Spotify, Uber et d’autres géants – a dirigé un tour de série G de 479 millions de dollars en février et Salesforce Ventures a participé pour la première fois. Cette ronde valorisait Snowflake à 12,4 milliards de dollars.

Le Madrona Venture Group, basé à Seattle, est un autre investisseur, bien qu’il ne soit pas répertorié dans les documents d’introduction en bourse car la société détient moins de 5% de la société. D’autres bailleurs de fonds incluent Altimeter; ICONIQ Capital; Redpoint Ventures; et Sequoia.

Snowflake a été l’une des cinq entreprises technologiques à déposer une demande d’introduction en bourse lundi seulement, alors que les introductions en bourse se poursuivent malgré la pandémie et la crise économique en cours. De nombreuses entreprises ont négocié plus haut depuis leurs débuts sur les marchés publics au cours des derniers mois.