Les PME sont l’une des catégories d’entreprises les plus populaires au cours de cette contingence COVID-19 à laquelle nous sommes confrontés.

Discipline et numérisation sont deux étapes obligatoires pour toutes les PME, dans ces moments de contingence.

Connaître le contexte actuel dans lequel nous nous trouvons permet de repenser les stratégies et d’agir en conséquence.

La pandémie COVID-19 ne cesse de continuer à faire des ravages et au milieu des conséquences qu’elle continue de laisser dans son sillage, elle nous oblige à avoir des stratégies commerciales en constante transformation.

Cela vous oblige à investir dans programmes de gestion en UX, qui aident votre entreprise à numériser et programmes de gestion dans la narration, pour savoir quoi et comment communiquer avec le consommateur au milieu de cette contingence.

René Torres Fragoso, président et directeur général. de CONTPAQi, partage avec Merca2.0 les meilleures recommandations pour une PME face à la pandémie.

Merca2.0 – De quoi une PME a-t-elle besoin pour pouvoir se digitaliser et être efficace au milieu de cette pandémie?

René Torres – Nous partons de l’information à travers notre étude La numérisation des PME en période de pandémie.

De cette recherche, nous savons maintenant que les processus les plus affectés dans ce type d’entreprise avec la contingence due au COVID-19 étaient: les ventes, les collections et la dynamique du travail qu’ils devaient maintenant établir; C’est précisément dans ces domaines que la numérisation ou le renforcement sont nécessaires.

Il convient de noter que moins la numérisation est faible, l’impact de la pandémie sur les PME est plus grave. Par exemple, selon notre étude, des processus tels que la comptabilité, la paie et l’administration, où la numérisation est la plus importante, ne présentaient pas autant de complications.

La vente, en revanche, est le processus le plus touché et en fait, en se référant à notre étude, il a été le moins bien noté par les PME en termes de maturité de numérisation: sa note était de 5,93 en moyenne. Les PME consultées, 83%, ont indiqué que leurs ventes avaient diminué.

Par conséquent, en référence à l’étude, c’est le principal processus de numérisation à court terme: ceci pour 33% des PME. Ailleurs, les avantages et les avantages offerts par la numérisation des ventes sont déjà reconnus, de sorte que 56% considèrent que si leurs ventes n’avaient pas été numérisées, elles auraient été inférieures. Il est donc essentiel de numériser les ventes dans les PME.

L’étude révèle que l’un des avantages du problème des ventes est le commerce électronique: il a été la bouée de sauvetage de nombreuses PME en période de contingence. Cependant, il est important de contribuer à professionnaliser votre stratégie de commerce électronique ou votre modèle commercial, car jusqu’à présent, il est un peu débutant dans sa compréhension.

Selon les données de l’étude, que leurs ventes numériques se font principalement via leur site Web; les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram; des ressources telles que le marché et les médias tels que WhatsApp d’entreprise.

Au cours de cette éventualité, en reprenant l’étude, seulement 16% des PME ont créé une boutique en ligne, il est donc vital d’aider les PME à offrir une expérience d’achat authentique, confortable et sûre à leurs utilisateurs.

Concernant la collecte, c’est aussi l’une des zones les plus touchées et il est urgent de la remettre en service; étant pour 18% des PME le processus par lequel elles vont réactiver leur trésorerie et leur économie en général. Par exemple, selon l’étude, au cours de cette période pour motiver le paiement de leurs clients, les PME ont eu recours à 77% au virement électronique et à 22% aux dépôts bancaires. Cependant, des alliés technologiques sont nécessaires pour les aider à numériser ce processus plus efficacement.

Concernant l’évolution de la dynamique du travail: 7 PME sur 10 ont mis en place le bureau à domicile; pratique qui, selon les estimations, perdure dans un grand nombre d’entreprises. Pour mener à bien ce type de stratégie, les PME se sont tournées vers les logiciels dans le cloud, afin de faciliter l’accès aux informations professionnelles de n’importe où et notamment en ce qui concerne les processus comptables.

Les PME, avec le retour aux bureaux suggéré par la «nouvelle normalité», considèrent que le stress au travail va augmenter, 37% de la charge de travail et 8% de harcèlement psychologique.

Pour cette raison, selon les données de l’étude, sept PME sur 10 prévoient de mettre en œuvre des actions pour améliorer la qualité de vie de leurs salariés et réduire les risques psychosociaux dans les dynamiques de travail.

Encore une fois, pour cette question, il sera nécessaire d’utiliser une technologie principalement destinée à l’établissement, en plus de la conformité en tant qu’obligation, de NOM035. Pour cela, il est essentiel de faire numériser les informations et de disposer de formulaires utiles pour savoir si les actions visent bien à créer un bon environnement de travail.

Merca2.0 – Tout le monde entreprend un certain nombre de produits et services, comment savoir si votre produit a le potentiel d’être commercialisé numériquement?

RT – En ce moment, pratiquement n’importe quel produit peut être commercialisé sur Internet: ceci parce que le commerce électronique est devenu la bouée de sauvetage des PME en cas d’urgence.

Selon les données de l’AMVO, d’ici la fin de 2020, on estime que le commerce électronique connaîtra une croissance de 60%.

Avant de dire si un produit a du potentiel, l’important est de savoir quelle est l’efficacité de la stratégie e-commerce des PME.

Se lancer dans le commerce électronique implique des défis similaires à ceux auxquels sont confrontées les PME dans le cadre du commerce traditionnel. Pratiquement tous les produits et services peuvent être commercialisés via le commerce électronique. La question est de savoir dans quelle mesure elle peut être évolutive en étant en ligne, quel est son comportement de vente en ligne: est-elle saisonnière ou avec des ventes permanentes et ainsi définir si la stratégie est la plus appropriée ou quels ajustements apporter.

Encore une fois, il est nécessaire de s’appuyer sur la technologie, le processus de numérisation, les activités et l’obtention de données pour la prise de décision.

Merca2.0 – Comment préparer quiconque à se lancer dans l’entrepreneuriat en ces temps difficiles?

RT – Étant donné que le contexte financier n’est pas idéal, selon notre étude, 90% des PME se perçoivent en crise. À l’heure actuelle, il est nécessaire de se concentrer sur le fait que la base de toute entreprise pour prospérer, quelles que soient les circonstances, est d’avoir ses processus comptables et administratifs en ordre et avec un contrôle absolu, car ils sont essentiels à une bonne santé financière.

Pour cette raison, la recommandation serait d’investir dans la numérisation de ces processus, puisqu’ils ne les aideront pas seulement dans cette tâche, ils leur permettront également de se préparer en cas de nouvelle perturbation telle que la contingence sanitaire que nous subissons encore.