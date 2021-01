Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Selon une nouvelle liste d’œuvres publiée par Sucker Punch, une suite de Ghost of Tsushima serait déjà en développement. Comme détaillé sur le site officiel de Sucker Punch, ils recherchent un concepteur de combat qui a “joué à Ghost of Tsushima et comprend ses systèmes de combat de base.” De plus, la liste fait appel à une personne capable de “polir et équilibrer les ennemis, les capacités des joueurs et les systèmes de progression”, qui sont tous apparus dans Ghost of Tsushima lors de sa sortie l’année dernière.

Et ce n’est pas la première fois qu’une liste d’œuvres de Sucker Punch fait fortement allusion à une suite de Ghost of Tsushima. L’année dernière, en octobre, une offre d’emploi demandait à un écrivain qui a «le désir d’écrire des histoires se déroulant dans le Japon féodal», une indication assez forte que Sucker Punch cherchait à construire quelque chose en rapport avec le monde établi dans Ghost of Tsushima. .

Une suite de Ghost of Tsushima ne devrait pas surprendre étant donné l’énorme succès du jeu sur PS4. Le titre a réussi à se vendre à plus de 1,9 million d’exemplaires en un mois seulement, ce qui en fait la nouvelle IP la plus vendue sur PlayStation. Et pas seulement cela, il a été révélé en novembre dernier que le titre avait déjà dépassé les 5 millions d’exemplaires vendus dans le monde, ce qui en fait l’un des nouveaux jeux les plus vendus de Sony.

