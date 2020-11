L’élixir de la jeunesse éternelle est un «trésor» très recherché depuis des milliers d’années. L’un des premiers à le faire fut l’empereur chinois Qin Shi Huang, décédé en 210 avant JC, après avoir ingéré des pilules de mercure à la recherche de l’immortalité. Plus de mille ans plus tard, en 1521, on dit que Ponce de Léon Il buvait dans une source de la Floride actuelle, poussé par l’idée que son eau lui rendrait sa jeunesse. C’était aussi l’obsession de Erzsébet Báthory par Ecsed, mieux connue sous le nom de comtesse sanglante, pour son habitude de se baigner dans le sang des jeunes filles pour tenter d’obtenir leur fraîcheur. À ce jour, nous savons que tout cela était de simples trucs et que la fontaine de la jeunesse éternelle n’existe pas. Mais peut-être que s’il y a un fontaine de jouvence dans les gènes.

Jouer avec l’éternité est beaucoup plus compliqué, mais allonger un peu plus la jeunesse ne semble pas si exagéré. Il y a plus à voir un groupe de trois familles canadiennes-françaises, connu pour le fait que la plupart de ses membres atteignent le 90 ans avec un état de santé enviable.

Logiquement, depuis des années, ils ont attiré l’attention de plusieurs scientifiques, qui ont voulu analyser leur génome. C’est le cas de Michel Chrétien, un endocrinologue de Institut de recherche clinique de Montréal, qui a découvert en 2011 la mutation qui pourrait être à l’origine de cet effet. Maintenant, avec deux autres scientifiques de la Université McMaster, est allé plus loin, montrant les raisons pour lesquelles avoir cette composante génétique est quelque chose de vraiment enviable.

Une fontaine de jouvence dans les gènes

En 2011, Chrétien a découvert que l’excellente santé de ces familles est due à une mutation du gène PCSK9, nommé PCSK9Q152H.

La mutation est associée à une réduction du taux de cholestérol LDL, ainsi qu’à une moindre probabilité de contracter des maladies cardiovasculaires et hépatiques

Il a constaté que cette variante est associée à baisse des taux de cholestérol LDL, dit mauvais, dans le sang. De plus, il est lié à une probabilité plus faible de contracter troubles cardiovasculaires.

Maintenant, dans une nouvelle étude, récemment publiée dans le Journal of Clinical Investigation, lui et des biologistes vasculaires Richard Austin et Paul Lebeau ils sont allés plus loin. Plus précisément, ils ont vu qu’il agit également comme un protecteur contre un large éventail de maladies du foie.

Ils sont arrivés à cette conclusion après surexpriment la mutation chez les souris de laboratoire. D’autre part, l’étude de ces rongeurs a également révélé que leurs effets bénéfiques reposent en partie sur la stabilisation du chaperons. Ce sont des protéines impliquées dans le repliement d’autres protéines, afin qu’elles puissent maintenir leur fonctionnalité correcte.

Une thérapie génique possible

Seules trois familles dans le monde sont connues pour avoir cette fontaine de jouvence dans leurs gènes. Cependant, les auteurs de cette nouvelle étude ont évoqué la possibilité de pouvoir “copier” cette “superpuissance” à travers thérapie génique.

À l’avenir, la mutation pourrait être surexprimée dans les cellules hépatiques de patients atteints d’une maladie hépatique

Ce serait un processus similaire à celui qu’ils ont effectué chez la souris. Si la surexpression de la mutation dans les cellules hépatiques des personnes atteintes de certaines maladies du foie, leur guérison serait favorisée et l’espérance de vie des patients augmentée.

Qin Shi Huang a perdu la vie empoisonné, Ponce de León a voyagé à la recherche d’un cadeau qu’il ne pouvait pas obtenir et Erzsébet Báthory de Ecsed est devenu un assassin pour atteindre sa propre immortalité. Les sacrifices ou les délires de tous ces gens étaient grands. Cependant, les vrais porteurs d’une fontaine de jouvence sont nés avec elle dans leurs cellules, sans effort. Ce n’est pas éternel; mais, au moins pour le moment, leur ressembler est le mieux que nous puissions espérer.