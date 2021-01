Le profil du consommateur d’aujourd’hui a été largement déterminé par les tendances qui s’ajoutent jour après jour.

Les modes de vie sont définitifs pour comprendre le consommateur en profondeur.

Un aspect qui permet aux marques de se démarquer sur le marché est l’interaction avec laquelle elles parviennent à construire leurs profils commerciaux.

Le consommateur mexicain a un profil très complexe et exige la plus grande compréhension possible, c’est pourquoi, au sein de l’industrie de la beauté, certaines tendances ont été déterminées en fonction des stratégies à concevoir.

Une façon d’y parvenir est d’étudier les programmes de gestion et de diplôme de la École de marketing et une autre est de comprendre tout ce qui se passe dans l’industrie de la beauté, expliqué par Susana Marquez, Directeur Marketing de La Roche Posay.

Merca2.0 – Quelle a été la croissance du marché de la protection solaire?

Susana Márquez – Le marché des «soins de la peau» (soins de la peau du visage) à travers les produits dermocosmétiques, a en général eu un bon dynamisme au début de 2020, après le début de la pandémie, jusqu’à présent, nous avons assisté à une tendance positive de les consommateurs en quête de mieux-être et de santé; Cela a conduit à une accélération de la consommation de ce type de produits dermatologiques à deux chiffres ces derniers mois.

En revanche, en particulier le marché de la protection solaire dermo-cosmétique n’a pas eu le même comportement, qu’au niveau mondial, car il n’y a toujours pas de culture enracinée dans notre pays sur l’importance de l’usage quotidien ou quotidien des écrans solaires (et non sont uniquement en vacances), par conséquent, le mois dernier, il est stable par rapport à 2019.

Merca2.0 – Quel est le profil du consommateur mexicain sur le marché des soins de la peau?

SM – Le profil du consommateur mexicain qui utilise des produits dermo-cosmétiques est majoritairement féminin (80%), il y a donc beaucoup de potentiel pour recruter des hommes. Concernant l’âge, principalement entre 25 et 44 ans (en moyenne 34 ans) et en moyenne ils utilisent 4,5 produits de soin de la peau par jour et qui ont atteint la catégorie par recommandation d’un dermatologue, d’un ami ou d’un membre de la famille ou par du numérique.

Merca2.0 – Qu’est-ce qui a aidé une marque de soins de la peau à communiquer avec le consommateur mexicain?

SM – En bref, la stratégie numérique a été très importante pour pouvoir être plus proche du consommateur mexicain et mieux communiquer. Soit via les réseaux sociaux, soit via des campagnes de recherche et d’affichage organiques.

Il a également été important d’approcher l’expert de la peau, le dermatologue, par le biais du numérique, car ce sont les professionnels de la santé les plus spécialisés et ils ont des informations très précieuses pour des soins de la peau appropriés.

Un exemple de cette approche était à travers une alliance que L´Oréal México et Facebook para Empresas ont faite, précisément pour créer un atelier spécialisé avec des experts de la peau (dermatologues) qui pourraient en apprendre davantage sur les outils numériques que la plate-forme possède et transformer son affaire.

Merca2.0 – Comment maintenir la notoriété d’une marque comme La Roche Posay sur le marché mexicain depuis tant d’années maintenant?

SM- Quelque chose de clé a été la confiance que nous avons de la part des spécialistes de la peau, puisque nous sommes la marque n ° 1 la plus prescrite par les dermatologues dans le monde et au Mexique (…) que chaque année il y a d’excellents lancements, avec une grande technologie, avec les meilleures molécules dermatologiques et avec des études cliniques qui soutiennent l’efficacité et en même temps la tolérance afin que vous puissiez les utiliser quotidiennement.

