Depuis que Sony officialisé les premières informations à ce sujet, nous avons découvert différentes caractéristiques de la PlayStation 5. La nouvelle console japonaise aura, par exemple, une rétrocompatibilité avec les jeux PS4, mais pas avec ceux de ses prédécesseurs. Maintenant, la dernière controverse sur cette machine a été générée autour du Taille PS5, taille que nous avons pu observer grâce à quelques photographies filtrées.

Passons aux faits: la National Communications Commission of Taiwan – NCC – a publié des images de la PS5. En eux, nous pouvons voir la console dans différentes positions, en plus de ses câbles et de la base, ce qui nous aidera à la placer verticalement, comme dans les générations passées. Mais ce qui a vraiment attiré l’attention, c’est que, par rapport à ses mesures, nous sommes en présence de la plus grande machine de jeu vidéo de l’histoire moderne.

La taille de la PS5, en question

Avec les chiffres déjà en main, on peut voir que la nouvelle console Sony se situe dans des dimensions similaires à celles de la Xbox One et de la PS3. Et le plus curieux, c’est que, lorsque la firme japonaise a officiellement annoncé l’espace qu’occuperait le produit, elle a omis – probablement exprès – certaines de ses projections allongées du design et même de la base.

Désormais, on sait que les mesures de la PS5 sont les suivantes: 39,116 cm de hauteur, 26,0096 cm de profondeur et 10,3886 cm de largeur. Cela peut ne pas en dire trop. Cependant, si on la compare à ce qui sera son principal rival, la Xbox Series X, on voit qu’elle sera gigantesque. La dernière merveille de Microsoft montre des mesures de 12 pouces de haut, 15,0876 pouces de profondeur et 15,0876 pouces de large.

Conséquence attendue de ces nouveaux détails, les mèmes se moquant de la taille finale de la PS5 n’ont pas tardé à venir, comme le ridicule de ceux qui envisagent d’acquérir la série X et aussi les doutes des utilisateurs de longue date de PlayStation, qui s’interrogent Si votre PS5 aura un endroit où vous avez placé votre PS4 en ce moment.

Pour rendre les choses encore plus claires, vous pouvez voir au-dessus de cette ligne, une comparaison directe de sa taille avec celle des dernières générations de PlayStation. Il ne fait donc aucun doute que c’est un vrai monstre.

Dans tous les cas, il ne reste plus qu’à prendre un centimètre et voir si nous avons suffisamment d’espace pour profiter de la PS5 à la maison. Ceci, bien sûr, si nous avons aussi les 499 euros que coûte la version lecteur ou les 399 euros de la PS5 Digital Edition. Dans ce cas, à partir du 19 novembre, vous pourrez l’acquérir officiellement en Espagne.

