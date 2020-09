Microsoft a annoncé que la Xbox Series S sera lancée le 10 novembre au prix de 299 $.

La Xbox Series S n’est pas aussi puissante que la Xbox Series X et ne dispose pas d’un lecteur de disque, mais elle pourra toujours jouer à tous les jeux de nouvelle génération dans les années à venir.

Sony a également annoncé une PS5 Digital Edition, mais sur la base des fuites précédentes sur le prix de la PS5, il semble peu probable que Sony puisse égaler Microsoft à 299 $.

La Xbox Series S était parmi les secrets les moins bien gardés de l’année, mais cela n’a pas rendu son prix moins choquant. Comme les rumeurs l’avaient suggéré avant la confirmation officielle de Microsoft, la Xbox Series S coûtera 299 $ lors de son lancement le 10 novembre. C’est 200 $ moins cher que la Xbox One au lancement et 100 $ de moins que le prix initial de la PS4. Microsoft a évidemment appris une leçon après avoir été écrasé par Sony au cours des sept dernières années, mais maintenant que la Xbox a finalement fait son chemin, comment la PlayStation va-t-elle réagir? Sony peut-il égaler le prix bas de Microsoft?

De nombreux facteurs contribuent au succès ou à l’échec d’une console de jeu, et il est difficile d’en identifier un, mais il ne fait aucun doute que le prix de 499 $ de la Xbox One a eu un impact sur les ventes. Microsoft a capitalisé sur les erreurs de Sony en 2006 lorsque la PS3 a été lancée à 599 $, et Sony a inversé le script en 2013 avec sa PS4, réduisant la Xbox One de 100 $. Microsoft n’allait pas être pris au dépourvu deux générations de suite.

Comme nous l’avons appris mardi, la Xbox Series S est moins puissante que la Xbox Series X et ne dispose pas d’un lecteur de disque, mais est toujours capable de jouer aux mêmes jeux vidéo de nouvelle génération à venir. À moins que vous ne puissiez tout simplement pas vivre sans résolution 4K ou copies physiques de jeux, la série S semble offrir tout ce que la série X offre, mais à une fraction du prix. Le même site qui a gâché la série S dit que la série X coûtera 499 $, ce qui signifie que vous économiserez 200 $ et que vous pourrez toujours jouer à tous les jeux qui sortent au cours des sept prochaines années. Ce n’est pas une mauvaise affaire.

Désormais, tous les yeux sont rivés sur Sony. Tout comme Microsoft, Sony a annoncé deux versions de sa console de nouvelle génération: la PS5 et la PS5 Digital Edition. La seule différence notable entre les deux versions est que l’édition numérique, comme son nom l’indique, n’a pas de lecteur de disque. En dehors de cela, les spécifications sont identiques, ce qui signifie qu’il est très peu probable – voire totalement impossible – pour Sony de réduire le prix de plusieurs centaines de dollars pour égaler la série S.

Sur la base de toutes les fuites, rumeurs et rapports qui ont fait surface au cours des derniers mois, la PS5 coûtera au moins 499 $. Si c’est vrai, l’édition numérique sera certainement dans la même situation. 450 $ semble raisonnable. 400 $ serait vraiment surprenant. Quoi qu’il en soit, Sony n’a tout simplement aucun moyen de fixer le prix d’une PS5 complète sans lecteur de disque à 300 $ sans subir une perte énorme. Microsoft a réduit le matériel pour atteindre un prix aussi compétitif, mais à moins que Sony n’ait une surprise monumentale en magasin, l’édition numérique n’atteint pas le même objectif.

Sony a «gagné» la génération précédente de consoles en s’enfuyant, déplaçant 110 millions de PS4 en sept ans et battant la Wii, la Xbox 360 et la PS1 sur la liste des consoles les plus vendues. Microsoft savait qu’il allait devoir faire un jeu agressif pour lutter contre l’avance de Sony, et la Xbox Series S est aussi agressive que possible. Bien sûr, Microsoft a encore beaucoup d’autres questions à répondre et préoccupations à résoudre, comme le fait que Halo Infinite, le seul et unique grand titre de première partie prévu pour la fenêtre de lancement de la Xbox Series X | S, a maintenant été retardé.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.