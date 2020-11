Les chauffeurs de taxi normaux devront s’adapter tôt ou tard aux téléphones portables.

Amazon a déjà considéré les drones comme des livreurs.

Les agences de voyages sont l’un des métiers qui a le plus souffert de l’arrivée d’Internet.

L’avenir nous atteint tous, peu importe où nous sommes ou quel que soit notre âge, tôt ou tard il viendra. Par exemple, la pandémie COVID-19 est suffisante, contre laquelle de nombreux pays croyaient être immunisés, jusqu’à ce qu’ils la voient invariablement atteindre tous les coins de la planète. Cet événement a secoué le monde tel que nous le connaissons et a changé à jamais de nombreuses formes de travail et d’interaction sociale. Entre lui “Bureau à domicile” et le commerce électronique, certains marchés ont réussi à croître tandis que d’autres étaient à la traîne. Mais avec ou sans pandémie, avec le temps, il y a toujours des professions qui seront enterrées dans l’oubli en raison de l’avancement de la technologie et des nouveaux besoins. Aujourd’hui, nous le voyons de plus près que jamais et nous énumérons ici quelques-uns des emplois qui pourraient bientôt disparaître.

La technologie progresse de façon exponentielle, c’est-à-dire qu’elle croît de plus en plus vite à chaque fois. Les téléphones portables sont le meilleur exemple. Combien de nouveaux modèles sortent chaque année? De plus en plus puissant, de plus en plus rapide, de plus en plus avancé et capable de satisfaire tous les caprices des gens de la paume de la main. Ils sont, dans une large mesure, responsables de nombreuses professions que nous mentionnerons ci-dessous cessent d’exister. L’avenir que la science-fiction nous a peint il y a de nombreuses années, où les machines dominaient tous les aspects de notre vie, est très proche et certains diraient que nous le vivons déjà. Mais, contrairement à la vision fataliste, cela ne signifie pas qu’il n’y a plus d’opportunités pour les humains, mais que de nouveaux métiers vont apparaître, désormais presque tous numériques.

Cuisiniers de restauration rapide

Selon une étude de l’Université d’Oxford, il y a 81% de chances que la cuisine fonctionne dans un McDonalds ou un Burger King, peut être automatisé. Prenons en compte que c’est sa principale caractéristique: être rapide. Avec les progrès de la technologie, il viendra un point où la vitesse ne peut être atteinte par une paire de mains.

Notes connexes:

Montrez que vous êtes un candidat proactif avec votre CV C’est ce que disent les experts sur la gestion et la sélection des stagiaires Les CV les plus originaux, des idées qui garantissent le travail

Taxis traditionnels

Cela a déjà commencé à se produire, déclenchant plusieurs manifestations à travers le monde. Services comme Uber Oui Ai-je, deviennent de plus en plus populaires chaque jour, en raison de leur efficacité lors du paiement, de leur facilité d’utilisation et d’autres fonctions telles que les cartes. Les chauffeurs de taxi normaux devront s’adapter tôt ou tard.

Concessionnaires

Bien qu’aujourd’hui, il existe de nombreux services tels que Uber mange ou Rappi, qui dépendent d’une personne sur un vélo ou une moto, cela vaut la peine de se demander jusqu’à quand? Surtout en période de distanciation sociale, les drones pourraient être une option. Amazon l’a déjà envisagé et plusieurs tests ont été effectués.

Caissiers

Sûrement dans un supermarché, vous avez déjà vu et même utilisé des boîtes où personne ne se tient debout. Vous allez vous-même, dépensez vos achats et introduisez l’argent ou la carte de compte. Ce modèle pourrait devenir massif et plus efficace avec le temps.

Agences de voyages

C’est sûrement l’une des entreprises qui a le plus souffert de l’arrivée d’Internet et qui a montré le plus de signes de disparition de tous les métiers de cette liste. Dans États Unis, leur nombre est passé de 124 000 à 74 000 entre 2000 et 2014. Vous pouvez réserver des hôtels, des vols et autres en ligne, en avons-nous vraiment besoin? À cela, nous ajoutons la pandémie et nous pouvons déjà leur dire au revoir.