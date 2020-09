Le fait est que l’Europe investit depuis des années dans différents projets de technologie quantique à travers la planète. C’est une démarche compréhensible, étant donné que l’idée de combiner mathématiques, logique et physique pour ouvrir de nouvelles portes à la connaissance et au traitement des données existe depuis longtemps.

Mais face à ces nouvelles limites de la connaissance, il convient de se demander ce qu’il adviendra à la fois des monnaies traditionnelles et des crypto-monnaies. Si ces derniers sont gérés essentiellement par des ordinateurs, que se passera-t-il lorsque ces ordinateurs seront beaucoup plus puissants et efficaces, incarnant de plus grandes opportunités?

Internet comme extension de la réalité

Le fait est que, ces dernières années, nous avons vu comment presque tout ce que nous pouvons faire dans des espaces physiques, nous pouvons également le faire dans des environnements virtuels. Et c’est que non seulement les façons de faire notre travail ont été numérisées.

Jetez un œil à ce qui se passe avec les casinos en ligne. De plus, la détente et le plaisir sont arrivés dans ces royaumes numériques. Bien que les casinos en ligne existent depuis un certain temps, il est devenu clair que les améliorations apportées à leur fonctionnement, l’ajout constant de nouvelles propositions amusantes telles que les machines à sous à thème populaires telles que Book of Ra, et la sécurité du paiement, leur a permis de se consacrer à des appareils tels que les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs.

La cryptographie à l’ère quantique

En revanche, ayant déjà accepté ces activités via Internet, il est temps de se demander quelles seraient les limites de la technologie quantique vis-à-vis des crypto-monnaies. En principe, on peut dire que la technologie quantique permet la possibilité de nouveaux algorithmes de cryptographie.

En conséquence, des verrous virtuels virtuellement invulnérables pourraient être générés. Des systèmes bien plus fiables que ce que nous connaissons aujourd’hui. Bien sûr, cela fait toujours référence à la poursuite de l’excellence. Nous savons tous qu’aucun mécanisme informatique n’est sécurisé à 100%. Pas même les quantiques.

Le cas du Bitcoin

Tous les projets de crypto-monnaie au niveau international sont parfaitement conscients de cette situation. Pour la plupart, ils ont déjà pris des mesures pour réduire l’impact des technologies quantiques et leur portée. Sans aller plus loin, nous avons l’exemple du Bitcoin. Ce qui est peut-être la crypto-monnaie la plus populaire prendra fin lorsque la capacité de créer des ordinateurs quantiques deviendra massive.

Il arrive que selon les professionnels, ECDSA et SHA-256 pourraient rompre avec des ordinateurs beaucoup plus puissants. Cependant, nous parlons d’équipes avec des capacités d’environ 1500 qubits. Il reste encore un long chemin à parcourir avant que ce soit normal. Même le projet le plus ambitieux à cet égard est actuellement mené par Google. Et c’est un ordinateur de 54 qubits. Autrement dit, il y a un danger, mais ce n’est pas immédiat.

En outre, nous devons prendre en compte le fait que Bitcoin combine des clés publiques avec d’autres clés privées, ce qui peut rendre les tâches d’ordinateurs quantiques moins puissants difficiles. Cela empêcherait, au moins dans un premier temps, que les pirates informatiques puissent accéder aux clés privées des utilisateurs.

Conclusions

Alors que la technologie quantique se poursuit lentement mais sûrement, d’autres solutions de sécurité cherchent à protéger les crypto-monnaies des dangers de ces avancées, telles que Zero Knowledge Proofs ou ZKP. Certains d’entre eux ont déjà montré un énorme potentiel pour minimiser les effets de la nouvelle informatique.

En tout cas, on pourrait dire que le danger existe, mais il n’est en aucun cas imminent. Au moment où la technologie quantique la plus développée sera là, il y aura suffisamment de sécurité pour y faire face. Par conséquent, continuer à investir dans les crypto-monnaies ne présente aucun risque à court terme. Et bien que nous devions être attentifs à ce qui se passe avec elle, l’informatique quantique se chargera de nous apporter les réponses à vos questions.

