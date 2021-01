La télévision continue de concentrer une grande quantité de contenus et d’offres commerciales, en raison de l’histoire de ce média.

Il y a un élément clé sur le marché de la télévision et c’est celui qui a à voir avec la façon dont les marques se distinguent aujourd’hui.

Parmi les tâches que les médias traditionnels doivent assumer, il y a celles qui ont trait à l’innovation sur le marché.

La télévision est l’un des médias clés du marché, grâce à sa capacité à communiquer et à la tradition avec laquelle de nombreux publics maintiennent l’activité de consommation de contenu à travers elle.

Parmi les principaux éléments qui se sont démarqués sur ce média, on peut citer l’adoption de nouvelles pratiques de transmission, comme l’utilisation du streaming, plateforme clé dans la production de contenus originaux.

Compte tenu de cette série d’éléments, il est important de mettre en évidence la tâche avec laquelle de meilleures activités de marché doivent être entreprises aujourd’hui, ce qui nous avertit sans aucun doute de l’importance de la consommation.

Dans ce contexte, il est important de connaître les détails de la prochaine diffusion de NBCUniversal, où il a été prévenu que la chaîne sera fermée à la fin de 2021, une grande partie de la programmation de cette chaîne sera transférée à USA Network et Peacock, le service de streaming que NBC Universal a.

La chaîne a averti que cet ajustement a été fait comme un effort pour consolider ses opérations, dans une stratégie qui pourrait motiver d’autres canaux à finir par fermer, dans le cadre des effets que la pandémie COVID-19 a eu sur l’industrie du signifie les forcer à fermer.

«Nous sommes tous conscients de la rapidité avec laquelle le paysage médiatique évolue, et notre société prend des mesures prudentes pour garder une longueur d’avance sur ces tendances dans la mesure du possible et, dans de nombreux cas, aider à les établir», a expliqué Pete. Bevacqua, président de NBC Sports Group dans les informations internes qui ont été publiées.

TV pariant sur de nouvelles propositions

Alors qu’une chaîne de télévision sportive sera fermée, le gouvernement mexicain a montré comment le contenu peut être alterné et ainsi établir des repères de plus en plus précieux sur le marché.

Nous l’avons vu avec des informations comme celle révélée en décembre dernier lorsque des représentants du gouvernement japonais ont manifesté leur intérêt à pouvoir adopter ce programme, établissant ainsi les alternatives qui peuvent continuer à être développées à la télévision en termes de contenu et l’importance de continuer à profiter du au maximum un moyen de communication tel que la télévision.

En ce qui concerne la capacité à générer des revenus, la télévision, et au moins au Mexique, a démontré sa capacité à continuer à générer des revenus, démontrant ainsi qu’elle est un média qui continue à enregistrer une audience importante sur le marché.

La projection avertit que si en 2015, l’investissement dans la télévision ouverte était de 39 milliards de pesos, pour cette 2021, il devrait atteindre 55 mille 200 millions de pesos.

Cela révèle évidemment la valeur qu’il y a sur le marché, en termes de capacité à développer un produit qui n’a pas de déchets et qui, au contraire, devient aujourd’hui une référence importante de consommation, à laquelle les publics ont mis leur intérêt.

