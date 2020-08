Le 4 octobre 2011, la nouvelle a éclaté. Microsoft a annoncé la fin de Zune. Selon ses propres mots, et tels que publiés par les médias à l’époque, «Zune est mort». Le géant de Redmond s’est rendu à iPod de Manzana, le leader du marché des appareils de musique grand public. Microsoft voulait y faire face avec son propre appareil de poche et son propre catalogue de musique, mais les choses ne se sont pas bien passées.

L’histoire de Zune Cela commence en 2006, lorsque Microsoft a lancé un lecteur de musique numérique. Un appareil pour faire de l’ombre à l’iPod d’Apple, la star du film. Pendant cinq ans, il s’est battu et a essayé de prendre une partie du marché, mais c’était un combat futile. Il iPod Il était arrivé au bon moment, il avait ébloui le public et les autres fabricants, et le Zune ne pouvait pas faire grand-chose dans un marché rempli d’exemplaires beaucoup moins chers.

Non pas que ce soit un mauvais produit. Mais il n’était pas le seul de son espèce. Et ces responsables des années plus tard ont reconnu qu’ils avaient pris de mauvaises décisions. Ils ont littéralement copié l’iPod et n’ont rien apporté de nouveau. En 2012, Robert Bach, un dirigeant de Microsoft et directeur de Zune à l’époque, a reconnu dans un discours que « le marché de la musique portable a disparu et il était déjà en marche lorsque nous avons commencé. »

Ainsi, après cinq ans sur le marché, les utilisateurs de Zune ont été invités à migrer leur musique vers Téléphone Windows, puis le système d’exploitation mobile de Microsoft. Fait intéressant, cela n’a pas non plus eu de fin heureuse.

L’iPod changerait tout

Voyageons jusqu’au 23 octobre 2001. Ce jour-là Steve Jobs présentera un nouveau produit Apple. Ce n’est pas un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. C’est quelque chose de complètement nouveau et tient dans votre poche. Son nom est iPod et sert à écouter de la musique.

Laissez le baladeur et le discman trembler, les deux appareils qui étaient alors utilisés pour écouter de la musique en courant ou en marchant dans la rue. Un concurrent numérique était arrivé, sauvegardant la musique dans une petite mémoire. Eh bien le premier iPod il avait un disque dur, mais les modèles suivants ont rendu la mémoire flash populaire. L’appareil avait un écran électronique où vous pouviez voir quelles chansons vous aviez et laquelle vous vouliez jouer. Qu’on le veuille ou non, le iPod a révolutionné le marché de la musique.

Juste un an avant Napster la façon de consommer la musique avait changé. Popularisé l’échange de chansons uniques et l’utilisation du format MP3 pour stocker des chansons au format numérique. Steve Jobs Il a vu l’avenir et a choisi de se lancer en premier iTunes (Janvier 2001), son propre magasin de musique numérique, et à la fin de l’année, un appareil de poche pour lire ces chansons sans les avoir sur votre ordinateur.

Comme lors d’occasions précédentes, Manzana n’a pas été le premier à lancer de tels appareils, mais avec le iPod il a réussi à associer ce type de technologie à son propre appareil. Il iPod c’était synonyme de profiter de votre musique numérique n’importe où. En dix ans, il a réussi à vendre 400 millions d’appareils iPod. Et en 2008, il représentait la moitié des revenus de Manzana. Mieux encore, il n’avait personne pour l’éclipser.

Seulement le iPhone, Le smartphone d’Apple, a fait disparaître l’iPod du marché. Et pas entièrement, car même aujourd’hui, vous pouvez acheter un iPod touch sur son site officiel.

Ainsi, le succès de iPod a incité Microsoft à prendre des mesures à ce sujet. Il ne pouvait pas être laissé pour compte sur ce nouveau marché, celui de la musique numérique.

Microsoft entre dans le jeu

Nous avons dit que Microsoft il ne pouvait pas rater l’occasion d’obtenir un morceau du gâteau. Aussi petit soit-il, c’était une révolution musicale à laquelle il devait participer. Et a décidé de s’inspirer de la stratégie de Manzanaau sens propre.

En 2004, il avait timidement tenté sa chance avec son service Musique MSN, associé à son portail Internet alors puissant MSN. Cependant, en deux ans, il a terminé le projet et a élaboré la stratégie de lutte contre iTunes au projet Zune.

Alors j’ai d’abord publié le logiciel Zune en juin 2006. C’était un programme pour Windows qui était utilisé pour gérer votre musique et qui avait également son propre magasin de musique numérique avec un service de streaming. Le logiciel, basé sur son succès Lecteur Windows Media, devait être l’alternative de Microsoft à iTunes, disponible pour Windows depuis 2004.

Source: Joshuah Vincent

Et juste comme il l’a fait Manzana avec iTunes et iPod, après le lancement du logiciel ZuneMicrosoft a sorti son propre appareil de lecture de musique en novembre 2006, qui a été nommé d’après le programme informatique. Une expérience complète et alternative à celle d’Apple.

Tant en capacité qu’en prestations, iPod et Zune ils étaient similaires. Entre 4 Go et 120 Go selon le modèle. L’appareil de Microsoft était plus grand avec un écran plus grand (3,2 pouces contre 2,5 pouces pour l’iPod 5G équivalent). Parmi les particularités, Zune était exclusif à Windows et incluait la prise en charge de son propre format de musique, WMA, et vidéo, WMV, en plus du MP3 et MP4 pris en charge par Apple.

Microsoft Zune 80. Source: Robert Nelson

Pour sa fabrication, Microsoft il s’est joint à Toshiba, bien que la deuxième génération ait été fabriquée par Flextronics. Concernant la paternité du Zune, son développeur était principalement James Allard, aujourd’hui PDG de sa propre entreprise et qui était un employé de Microsoft de 1991 à 2010. Pendant son temps chez Microsoft, il a été impliqué en tant que co-fondateur du projet Xbox en 1999 d’où il venait Xbox Live et la console de jeu elle-même. Après ce projet, il a commencé à travailler sur Zune en tant que Product Manager avec Bryan Lee, Business Manager. Cependant, ce dernier a quitté le projet en 2007.

La famille Zune

Entre 2006 et 2019, Microsoft a lancé quatre générations de Zune. Le premier, comme je l’ai déjà dit, a commencé à être vendu en novembre 2006. À titre d’anecdote, le 31 décembre 2008, plusieurs de ces appareils ont cessé de fonctionner à cause d’un pilote d’horloge interne. Fait intéressant, le problème a été résolu dans les 24 heures.

La deuxième génération de Zune il a commencé à être vendu l’année suivante, en novembre 2017. Comme nouveauté, il avait une réponse tactile. De plus, il a introduit des mémoires flash, depuis le premier Zune disque dur utilisé. Et au niveau logiciel, il y a eu un changement d’interface.

En septembre 2008, la troisième génération de Zune. En mai de cette année, les appareils Zune, en plus de lire de la musique et des vidéos, pourraient également exécuter des jeux. En outre, la troisième génération d’appareils est sortie en même temps que la troisième version du logiciel de gestion musicale pour Windows, qui comprend désormais également des jeux tels que Hexique ou Texas Holdem.

La quatrième et la nième génération de Zune, connue sous le nom de Zune HD, est arrivé en septembre 2009 avec la quatrième version de son logiciel pour Windows. En tant que nouveautés, il a introduit des radios en ligne à écouter en streaming.

Le 15 mars 2011, Microsoft a annoncé qu’il ne développerait plus d’appareils Zune, même s’il continuerait à vendre ceux qu’il avait déjà lancés les années précédentes. Le coup de grâce viendrait en octobre de la même année, lorsque Microsoft cédait à la domination du marché du iPod et une forte concurrence d’autres fabricants.

Il avait été inutile de lancer un nouvel appareil chaque année ou de l’intégrer dans son écosystème de les fenêtres, Xbox et Téléphone Windows. La marque iPod il était trop puissant et Microsoft avait essentiellement suivi Apple. De bons produits, en tout cas, mais ils ne savaient pas se différencier de ce qui est déjà connu du grand public.

Une fin avec un changement de nom

Quand Microsoft a décidé d’abandonner la bataille et a abandonné la marque Zune, ses produits et services associés ont été dérivés d’autres noms au sein même de l’entreprise. La vente de musique et de vidéo, par exemple, s’est retrouvée entre les mains de Musique Xbox et Vidéo Xbox profitant de la bonne réputation de sa console de jeux vidéo transformée en centre multimédia.

Le système d’exploitation des appareils Zune a servi à alimenter Téléphone Windows et ses capacités de lecture de musique et de vidéo. Quant à l’application de bureau pour Windows, elle a laissé tomber son nom Zune et fait partie de l’application de gestion Téléphone Windows Pour les fenêtres.

toutefois Zune car un appareil électronique n’est pas officiellement à la fenêtre ne signifie pas qu’il n’y a pas encore de défenseurs de cet appareil. Si vous regardez en ligne, vous trouverez des copies de Zune d’occasion à vendre. Et il existe même des pages qui proposent des conseils et des produits pour réparer votre ancien Zune.

L’article Zune: la tentative infructueuse de Microsoft de tuer l’iPod a été publié dans Hypertext.