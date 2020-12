Éditorial: La technologie / Facebook / Twitter / Couverture

Avec l’arrivée du beau temps, le plein air devient le point de rendez-vous préféré pour profiter en famille, partager entre amis ou pour regarder un match de football ou un film. Pour cette raison, il est essentiel d’équiper ces espaces de la meilleure technologie, capable de s’adapter aux conditions les plus extrêmes.

La vérité est que peu de gens osent installer une télévision à l’extérieur de la maison, que ce soit à cause de la saleté, des éclaboussures d’eau et même à cause des insectes. Pour résoudre tous ces inconvénients, La terrasse, le premier téléviseur créé exclusivement pour l’extérieur car il est certifié IP55, ce qui signifie qu’il est résistant à la poussière, à la chaleur et à l’eau, idéal pour une installation dans des espaces tels que les aires de barbecue et les terrasses.

Excellente qualité d’image

Avez-vous déjà remarqué qu’en plein soleil, l’image de votre téléviseur est plus pâle et moins colorée? Cela est dû au manque de luminosité de l’écran, mais si c’était votre principal inconvénient d’installer une télévision sur votre terrasse vous ne devriez plus vous inquiéter car La terrasse Samsung a un niveau de luminosité élevé pour que cela ne vous arrive plus et que vous puissiez profiter de votre contenu préféré, à l’extérieur avec une excellente qualité d’image.

Peu importe que ce soit le jour ou la nuit, votre écran s’adaptera à la lumière pour offrir la meilleure expérience visuelle possible, grâce à son Mode adaptatif. De plus, il dispose d’un écran avec une feuille antireflet, avec 2000 nits de luminosité et une réponse rapide avec un taux de rafraîchissement de 120 hz.

“La terrasse a la technologie Point quantique QLED, qui offre des images avec un haut niveau de réalisme, des couleurs vives et nettes comme dans la nature, c’est-à-dire avec un volume de couleur de 100%, quel que soit le niveau de luminosité. Et est-ce que QLED est la technologie Samsung la plus premium et la plus innovante pour les téléviseurs? », Explique Matías Sabaj, chef de produit TV chez Samsung Chile.

Disponibilité et prix

La terrasse Il est disponible sur Samsung.com et chez les principaux revendeurs du pays sous trois formats: le 55 ”à un prix de référence de 2 599 990 $, tandis que le 65 pouces a une valeur estimée de 3 199 000 USD. Enfin, pour les grands espaces, le La terrasse 75 “vous pouvez le trouver à 3 990 000 $.

Pour l’achat de l’un des trois modèles, un support mural et un La barre de son de la terrasse, en plus de l’installation, configuration initiale gratuite et un an de CDF Stadium.

Si l’achat est effectué sur Samsung.com, il y aura des avantages spéciaux tels que la livraison gratuite dans tout le Chili et le paiement avec jusqu’à 12 versements sans intérêt.

