Au sens strict, le mot «Antebellum» est «ce qui existait avant la guerre», même si aux États-Unis sa traduction est encore plus précise: il se réfère à la période où le sécessionnisme des États confédérés s’est accru. d’Amérique, qui a conduit à la guerre civile qui a duré les années entre 1861-1865 et qu’il impliquait des Yankees et des confédérés. Un tel titre pourrait suggérer le ton et peut-être une partie de l’intrigue du film. Mais la production dirigée par Gerard Bush et Christopher Renz est bien plus audacieuse qu’une simple provocation et bien qu’elle commence dans l’endroit le plus évident – une plantation – les deux réalisateurs parviennent à faire du film plus qu’un regard, implacable et dur, sur les douleurs. culturelle du pays.

C’est une histoire qui médite sur le racisme et il est inévitable que ce soit le cas, mais elle est aussi directement liée à de nombreuses peurs, aux secrets indicibles, à la rupture sociale et aux douleurs d’une nation qui tente de se comprendre, sans succès. Antebellum, avec toute sa patine d’une version inconfortable d’une Amérique du Nord brisée et tordue, est un plaidoyer qui puise dans l’obscurité de ses personnages. Une décision qui transforme le scénario en un kaléidoscope de perceptions sur l’identité, le poids de l’histoire et surtout, la manière dont un pays peut assumer et rationaliser ses erreurs.

Bien sûr, Antebellum ne vient pas au meilleur moment pour être compris comme une œuvre indépendante de son temps, encore moins au milieu d’un débat sur la discrimination et le racisme qui fait face à une réaction de rejet presque violente. Mais le film échappe à la discussion du conservatisme sur les grands enjeux sociaux actuels et se concentre, dans un voyage à travers l’histoire américaine à partir de son revers inconfortable: les premières scènes tentent de couvrir près de deux cents ans d’histoire. sans commettre l’erreur de pontifier ou de faire des conférences sur ce qu’ils montrent.

En réalité, ce genre de prologue qu’Antebellum crée comme premier pas vers sa vraie narration, n’est qu’une succession d’images qui vont de la déshumanisation des esclaves, de la marche des confédérés comme esprit d’une nation violente et surtout, des terreurs. de l’esclavage comme un message omniprésent dans chaque séquence montrée.

Il fait, en plus, avec un look froid et corrosif presque insupportable. Les premières minutes d’Antebellum sont un voyage angoissant et rapide à travers l’histoire invisible des États-Unis: les longues prises qui montrent la beauté nocturne des plantations se confondent avec le sang dans les récoltes, les cris, la panique qui à la fin de Les images créent une tapisserie écrasante de la terrifiante des histoires qui ne sont pas racontées. Au moment où l’image d’un ruban glissant autour d’un cou fragile arrive, le message au bas de ce rapide tour d’horizon est un et très clair: c’est arrivé, c’est arrivé, cela a été oublié.

Qu’est-ce donc qu’Antebellum?

Alors, Antebellum est-il un film sur le racisme et l’esclavage? Une critique historique? Une carte de la torture et des atrocités comme la maladroite Twelve Years a Slave de Steve McQueen? Ce n’est pas du tout, ni destiné à éduquer, enseigner ou dénoncer.

En fait, ce qui est vraiment intriguant dans le script d’Antebellum, c’est que ne se déploie pas immédiatement et s’engage à montrer les horreurs de la brutalité et de la violence, sans expliquer pourquoi. Enfin, lorsque le script commence à dire ce qu’il veut, il est clair que cet argument délicat et avec la précision d’un mécanisme construit pour semer la confusion, a pour seule intention de plonger le spectateur dans l’expérience, en utilisant l’empathie pour diriger l’histoire. L’attention aux points inconnus d’une proposition audacieuse et celle entre des mains moins habiles, aurait été faible et déroutante.

Antebellum est bien plus que le fantôme de l’esclavage reconverti dans un spectre du présent: c’est un regard effrayant sur les fantômes de l’histoire, enveloppé et soutenu dans quelque chose de plus douloureux.

Mettant en vedette Janelle Monáe dans le rôle du professeur Veronica Henley, ce jeu de miroir trompeur utilise les paramètres formels du cinéma fantastique pour raconter la façon dont l’Amérique se perçoit dans des bribes d’informations incomplètes. De l’identité de la femme afro-américaine à la rage de l’homme blanc, en passant par la nécessité de comprendre le passé comme un ensemble d’idées incomplètes qui doivent être révisées, Antebellum est une expérience réussie qui soutient et traduit les préoccupations actuelles concernant les préjugés et la discrimination dans quelque chose de complètement nouveau et surtout, qui invite à un nouveau type de débat.

De la main de son casting

Avec un casting brillant de Kiersey Clemons, Gabourey Sidibe, Jena Malone, Tongayi Chirisa et Jack Huston, le film est un héritier direct du commentaire social Get Out de Jordan Peele, dans lequel le réalisateur a réussi à mêler le cinéma de genre pour créer un discours critique avec une capacité singulière. Antebellum est aussi liées à toutes sortes de références culturelles dont Octavia Butler, à qui il doit son mélange de fiction spéculative et la ligne ferme du scénario pour raconter une histoire alambiquée avec une netteté étonnante.

Mais au-delà de ses interprétations du fantasme comme pont pour raconter les ténèbres de l’histoire, Antebellum fait face à un dilemme qu’il parvient à surmonter avec intelligence et un rythme brillant: celui de ne pas tomber dans les excès qu’il est facile de montrer de la violence simplement parce que le le ton du film l’exige.

Le reflet du temps

En réalité, Antebellum est plus intéressé à utiliser le temps comme fil conducteur et, finalement, à transposer l’histoire circulaire pour une prémisse obsédante. Le film ne veut pas parler de la guerre civile ou de la guerre civile qui a fragmenté l’Amérique du Nord, mais en fait de ce qui pourrait arriver à l’avenir. Une possibilité terrifiante que le film révèle alors que les pièces de son vaste puzzle s’emboîtent pour créer quelque chose de plus élaboré, de plus étrange et de plus difficile à assimiler.

Antebellum est-il alors une expérience chanceuse? Une satire sinistre? Il y a beaucoup d’esclavage raconté à la manière de l’écrivain Solomon Northup pour tout. Le macabre, le gore, l’horrible est là, mais l’objectif central du script est de convaincre le spectateur que ce qu’il voit est une chronologie incertaine, s’étendant de l’arrière vers l’avant pour constituer une menace.

Le film, avec sa charge troublante de réflexion sur l’individu actuel, la violence intemporelle et, finalement, la peur sous toutes ses formes, est un voyage déchirant à travers des couches d’informations qui, ensemble, créent un message horrible. Nous ne sommes jamais en sécurité, quoi que nous fassions. L’histoire peut et se répétera certainement, même de la manière la plus imprévisible.

L’article Critique d’Antebellum: la terreur secrète des fantômes du passé a été publié dans Hypertext.