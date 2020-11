Explosion Il est l’un des personnages les plus énigmatiques de tout l’univers de Un coup de poing. Il est connu pour être le plus puissant de tous les personnages, encore plus puissant que Saitama, mais Explosion et sa cape dans le style de Superman ou Homme chauve-souris, très peu apparaissent dans les anime ou les mangas. C’est pour cette raison que de nombreux adeptes de la série arrivent à la conclusion que Explosion pourrait être le même Saitama.

Dans cette théorie que cet utilisateur de Reddit a avancée, il déclare que probablement Blast Sea Saitama, dû au fait que Explosion Il s’agit d’un personnage de classe S numéro 1, ce qui en fait le héros le plus puissant de tous, ce qui devrait normalement être pour Saitama, et c’est peut-être là qu’il y a un lien entre les deux personnages.

Dans cette autre théorie, il est dit que Saitama pourrait en fait être un monstre, d’autre part, Saitama et Blast portent des tenues similaires, ont une cape et sont similaires aux costumes de super-héros classiques de la bande dessinée, tels que Superman ou Batman, donc le lien entre les deux pourrait être beaucoup plus étroit que nous ne l’imaginons. Une autre conclusion pourrait être que Explosion être le père de Saitama et donc ce dernier est si puissant, une idée qui ne semble pas folle mais difficile à prouver.

Enfin, pour les adeptes, oui Blast n’est pas Saitama ou ils n’ont aucun lien entre les deux, ce serait assez triste pour beaucoup, car tout aurait un sens s’il était prouvé que Blast est Saitama, qu’ils sont liés ou qu’ils ont une relation dépendante de sorte que l’origine des deux est encore plus brillante. Que pensez-vous de cette théorie?

