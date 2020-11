Gengar et Cleefable

Les terrifiants Pokémon de type fantôme sont très connus des fans de la série Pokémon. Ses histoires sinistres et ses aspects dérangeants attirent l’attention de tout le public des monstres de poche.

De tous, le plus emblématique est sans aucun doute le trio fantôme de première génération: Gastly, son évolution Haunter, et à son tour, l’évolution Gengar. Ce dernier se distingue pour être un Pokémon très puissant, en raison de ses caractéristiques et de ses attaques.

En plus d’avoir un passé suspect, des rumeurs se répandent que Gengar est l’ombre de Clefable. Avertir à l’avance que tout cela sont des théories basées sur des rumeurs qui se propagent via les réseaux sociaux, cette information n’a pas été officiellement confirmée. Si vous le regardez, les deux formes, Clefable et Gengar sont identiques, Ils ne se distinguent que par la boucle des cheveux et de la queue, bien qu’ils soient de types différents: Ghost et Fairy, leurs formes sont similaires.

