Dans le genre RPG, il y a toutes sortes de jeux, tels que ceux qui se concentrent, avant tout, sur l’exploration, mais sans négliger les combats. Ainsi, dans Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate, nous plongeons à nouveau dans les donjons générés aléatoirement du genre. Donjon mystérieux, mais avec quelques mécaniques qui rendent ce titre parfait pour tous ceux qui aiment les bons défis et qui n’abandonnent pas dans ces situations plus difficiles. Et nous faisons tout cela grâce à la version étendue de Nintendo Switch que le développeur d’origine nous apporte, Pointe Chunsoft, du désormais classique mis en vente pour la première fois dans la plus que mythique Nintendo DS. Êtes-vous prêt à découvrir ce qu’il y a au bout de la tour de la fortune et à savoir si vous êtes capable de changer ce destin qui vous a été assigné dès votre naissance?

Un combat contre le destin et contre la mort

Shiren et Koppa, dans l’une de leurs aventures, finissent par arriver dans une ville où ils rencontrent une jeune femme malade qui, quel que soit le bien qu’elle a fait dans sa vie, ne peut rien faire contre ce sort qui l’a conduite à souffrir d’une maladie. Terminal. Ainsi, en raison de l’insouciance de l’amie de cette jeune femme, Shiren est obligée de escalader la tour de la fortune, afin de retrouver Reeva, la déesse du destin, et de changer la fin fatidique qui attend cette jeune femme malade. Comme nous le voyons, le histoire dans Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate ce n’est pas le plus compliqué et le plus complexe, mais il sert de prémisse pour nous conduire à explorer ces donjons qui sont générés aléatoirement chaque fois que nous y accédons, comme c’est fréquent dans ce genre.

Cependant, contrairement à d’autres titres présentant des caractéristiques similaires, ici un échec peut nous conduire à être vaincu et, ainsi, à perdre tout progrès, car en plus de perdre tous les objets et tout l’argent accumulé, chaque fois que nous quittons la tour de la fortune nous revenons également au niveau 1, faisant disparaître tous les progrès que nous avions réalisés en combattant les ennemis que nous y trouvons. Cela signifie-t-il que nous n’avançons pas dans le jeu si nous ne gagnons pas? Nous allons dédier les lignes suivantes pour expliquer pourquoi, bien que cela puisse paraître complètement injuste (en fait, c’est parfois le cas), il y a un certain sentiment de progrès.

Dans le donjon, nous devons atteindre certains objectifs, ce qui nous permet d’en sortir à de rares occasions, avec des objets et de l’argent, donc, À mesure que nous atteignons ces objectifs, nous pouvons constater des progrès. Cependant, ces moments où l’on peut quitter la tour de fortune en gardant des objets et de l’argent (mais pas des niveaux) sont très exceptionnels et si nous voulons que ce soit quelque chose de plus fréquent, nous devons avoir la chance d’obtenir l’un des rouleaux. cela nous permet de le faire. Ainsi, c’est précisément à cause de cette mécanique que nous sommes confrontés à un titre assez difficile, nous devons penser à chaque mouvement que nous faisons et dans lequel nous devons prendre notre temps pour vaincre suffisamment d’ennemis sur les étages que nous traversons. Parfois, nous pouvons apparaître à côté des escaliers, mais il est préférable de faire un tour à cet étage, de monter à un niveau ou à un autre et d’obtenir un autre objet.

Même dans ces environnements mortels, nous trouvons un autre personnage qui se consacre à nous aider, tant qu’ils ont les ressources nécessaires, que ce soit de l’argent ou des objets qu’ils nous demandent en retour.

De plus, on voit aussi le sens de la progression grâce au différents personnages que nous rencontrons et qui finissent par nous rejoindre, facilitant un peu l’ascension. Chacun de ces compagnons a une capacité différente, comme celles des sœurs kitsune, l’une étant le pouvoir de se transformer en monstres et l’autre étant le pouvoir de se transformer en une arme ou un bouclier que nous pouvons équiper. Et en parlant d’équipement, ces armes et défenses ont aussi un système de progression, donc plus on en utilise un spécifique, plus il devient puissant.

Mais d’un autre côté, le donjon de la tour n’est pas le seul élément qui existe dans le jeu en matière d’exploration. Dans la ville il y a aussi quelques défis qui nous aident précisément à obtenir des ressources, comme d’autres donjons supplémentaires avec des restrictions spéciales ou une série d’énigmes dans lesquelles nous devons pousser les statues au bon endroit. Par conséquent, et comme nous le voyons, nous sommes confrontés à un jeu difficile dans lequel le début est le plus tortueux, mais dans lequel, au fur et à mesure que nous avançons, on nous donne de plus en plus d’éléments qui nous aident à réaliser cette certaine avancée et cela nous rapproche de plus en plus de la modification du destin.

Un monde classique dans lequel lutter contre le destin

Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate n’est pas un titre dans lequel on retrouve graphique en 3D de nouvelle génération, mais utilise plus que des sprites classiques pour recréer monde qui a tout l’attrait du Japon d’antan. Les environnements colorés sont courants, même dans les donjons, où ce style brille tout seul. De plus, tout cela est mis en scène avec un bande sonore avec des rythmes qui contribuent à créer cette atmosphère nostalgique, totalement réussie pour ce que nous vivons. Et s’il y en a qui nous passionne, il suffit d’aller dans l’option jukebox pour pouvoir les réécouter quand on veut, un détail pour ceux qui aiment les mélodies de jeux vidéo.

Cependant, ce titre peut ne pas convenir à tous les types de joueurs. D’une part, comme nous l’avons évoqué dans la section précédente, il présente une courbe de difficulté inverse dans laquelle il faut savoir très bien jouer nos cartes pour progresser progressivement, puisqu’une seule erreur peut signifier la perte de beaucoup de progrès, ce qui frustre certains joueurs. Bien sûr, des fonctions en ligne ont été ajoutées pour sauver des amis, donc si nous avons la bonne personne avec les bonnes compétences, elle peut nous sauver jusqu’à trois fois au total si nous tombons. Mais précisément grâce à cette courbe de difficulté, c’est le jeu parfait pour enregistrer des vidéos ou des streams, donc si notre passion est de partager nos jeux, nous avons dans le menu une option pour activer des cadres spéciaux qui affichent le plus d’informations sur l’écran. important à tout moment.

En outre, la seule langue occidentale disponible est l’anglaisPar conséquent, si nous n’avons pas de niveau intermédiaire, nous ne saurons peut-être pas comment avancer, car il est nécessaire à plusieurs reprises de déambuler dans les différents menus dont il dispose.

Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate – Changer le destin n’est pas quelque chose que tout le monde peut accomplir

Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate est le retour du genre de donjon mystérieux, quelque chose auquel nous ne sommes pas très habitués dans ces régions. Ainsi, grâce aux différentes mécaniques dont il dispose, nous devons affronter un jeu des plus difficiles qui nous met à l’épreuve à tout moment et dans lequel une erreur peut être le plus grand des malheurs. Bien que ce titre ne soit pas fait pour tous les joueurs, ceux qui recherchent des défis dans le monde des jeux vidéo peuvent en profiter énormément et ressentir une grande satisfaction en atteignant la dernière zone de la tour de la fortune. Il est temps de mettre la main sur les dés qui contrôlent le destin!

Nous avons analysé “Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate” grâce à un code numérique fourni par Spike Chunsoft. Version analysée: 1.0.0



Obtenez les dés qui changeront le destin!

Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate est un titre stimulant dans lequel tous les jeux sont différents et dans lequel l’exploration est liée au hasard.

AVANTAGES

Chaque jeu est différent grâce aux donjons aléatoires

Une multitude d’objets et d’options qui donnent de la variété au gameplay

Un style artistique qui nous transporte rapidement dans les montagnes du Japon le plus traditionnel

LES INCONVÉNIENTS

Il a une courbe de difficulté qui rend le départ assez tortueux

L’histoire est un élément quelque peu anecdotique, nous ne devons donc pas aborder ce jeu précisément à cause de cela

Non disponible en espagnol

