Enfers C’est lors du 2020, récemment achevé, l’un des jeux “indépendants” qui a fait le plus de bruit. Il a été lauréat dans plusieurs catégories des Game Awards et même contesté le GOTY devant des géants comme Doom Eternal, Ghost of Tsushima ou The Last of Us II. Cela doit être à cause de cela et parce que c’était dans les ventes de fin d’année de nombreux magasins, que beaucoup de gens connaissent et aiment déjà, même si les joueurs latins ont remarqué un détail très laid.

La traduction du jeu en espagnol a provoqué un certain indignation parmi les joueurs hispanophones parce que c’est tout simplement horrible. Il a une narration terrible, mauvaise utilisation des mots, le fil des conversations est perdu et tout cela dans un jeu qui a justement beaucoup de dialogue. Au cours de l’année écoulée, il y a eu de nombreuses plaintes sur les réseaux sociaux pour cela, bien que maintenant le développeur soit enfin Supergiant Games a répondu aux critiques.



Cela laisse également beaucoup à désirer, car le marché des joueurs latins n’est pas petit et ces pratiques sont irrespectueuses envers l’ensemble de la communauté. Il est entendu que peut-être Jeux Supergiant peuvent ne pas avoir autant d’argent que les autres géants de l’industrie, mais ce sont des choses qui ne sont pas oubliées.

Aussi maintenant, le studio a promis de réparer toutes les erreurs dans les traductions du jeu. Pour leur défense, ils ont déclaré que l’équipe comptait des traducteurs professionnels dans ses rangs, mais que bon nombre de ces traductions étaient également effectuées par des acteurs de la communauté lors d’un accès anticipé, prétendument sans rémunération.

Il faudra attendre le patch qui résoudra tous ces problèmes. Voici les pires traductions recueillies sur Twitter.

#NintendoSwitch #HadesGame

Arrêtez de ruiner vos jeux avec une traduction automatique ou non professionnelle

C’est un mauvais niveau FFVII. pic.twitter.com/gUqeXeZyOV – Keru 👾🌿🎮 (@KWolframio) 12 janvier 2021

Maintenant que j’ai publié la vraie fin, je vais dire ce que je n’ai pas aimé dans le jeu: des erreurs dans les textes #grammarnazi #NintendoSwitch pic.twitter.com/OEwYpCOJaW – Jon Ander (@GalfordDWeiler) 19 octobre 2020

Cela me donne quelque chose xDDDDD pic.twitter.com/NJZOj3Dt4o – Yaizasaurus Rex ✨ (@ThandaArt) 20 novembre 2020

Sept erreurs dans une boîte de dialogue, SEPT. J’adore Hadès mais la traduction est TRES FAUX. pic.twitter.com/8oH8oC6Tm4 – Blue the Sad Spark (@BlueWildfire) 30 novembre 2020

