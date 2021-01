Écrit par Jose García Nieto dans Technologie

Il y a quelques semaines, nous avons publié un article sur Explica.co dans lequel nous avons démantelé le mythe de la “ consommation fantôme ”. En tenant compte, laisser le chargeur branché sans rien charger pendant un an nous a coûté, de haut en bas, 14 cents. C’est une bagatelle, une dépense que tout le monde peut supporter. Cependant, la triste réalité, comme nous l’avons souligné à la fin, est que, si nous multiplions cette consommation par des milliers ou des millions, on découvre que, malgré ce que nous croyons, nous consommons plus d’énergie que ce dont nous avons vraiment besoin. Tout cela en ne débranchant pas un chargeur.

Aujourd’hui, nous voulons faire un pas de plus et montrer cette réalité. Pour ce faire, nous allons extrapoler les données de consommation individuelles et les chiffrer. À la fin de l’article, vous verrez que si nous faisons tous un peu de notre part, nous pouvons économiser plus que vous ne le pensez. Tu es prêt? Eh bien, ayons des ennuis.

Vous consommez peu, mais nous consommons tous beaucoup

Lorsque nous parlons de petites consommations, l’unité de mesure que nous utilisons est le kWh. Quand on passe à un niveau macro, à des mesures plus larges, on parle de tonnes équivalentes d’huile ou d’orteil. Un orteil équivaut à 41 868 000 000 joules, ou ce qui est la même chose, à 11 630 kWh. Quand on parle de la consommation énergétique d’un pays, on le fait en utilisant ktoe, c’est-à-dire kilotonnes d’équivalent pétrole, ou ce qui est identique, un tep x 1000.

Pour vous donner une idée de l’énorme consommation d’énergie que nous faisons, l’Espagne, selon les dernières données disponibles, consommé 123868 ktep en 2015. Numéros de casting:

Consommation d’énergie en Espagne: 1 440 584 840 000 kWh

Ce chiffre est gigantesque par rapport à la consommation générée par un chargeur branché sans recharge en fin d’année, qui selon les calculs effectués dans l’article cité ci-dessus, est 1 168 kWh et a généré une charge de 0,14 euro. On note également:

Consommation d’un chargeur branché sans charge (annuel): 1 168 kWh.Coût d’un chargeur branché sans charge (annuel): 0,14 euros.

Selon Statista, à partir d’aujourd’hui, en 2018, il y a 2,530,000,000 utilisateurs de smartphones dans le monde (sur un total de 7 600 000 000, soit la population mondiale approximative), soit 33%. Supposons, pour faciliter les calculs, que toutes les personnes qui utilisent des smartphones laissent le chargeur branché sans charger toute la journée pendant un an, et que le prix du kWh est la moyenne espagnole, soit 0,12 euro / kWh. Faisons le calcul:

2.530.000.000 utilisateurs de smartphone x 1.168 kWh par an = 2 955 040 000 kWh par an.2.955.040.000 kWh par an x ​​0,12 euros = 354 604 800 euros.

Si nous le transmettons à des unités plus compréhensibles et gérables, comme l’orteil, nous parlons de la façon dont, chaque année, ils sont gaspillés, plus ou moins:

2,955,040,000 kWh par an / 11,630 kWh (un tep) = 254 088 tep par an.

Assez d’énergie pour satisfaire tout un pays

Avec cette énergie gaspillée, les besoins énergétiques d’un grand nombre de pays tels que Malte, Bahamas, Barbade, Rwanda, Bermudes, îles Caïmans, Polynésie française, Guinée équatoriale, Haïti, Somalie ou Andorre pendant un an. En fait, l’énergie consommée par les chargeurs branchés sans recharge suffirait à approvisionner ensemble les 33 pays ayant la plus faible consommation d’énergie au monde.

Cette consommation fantôme et inconsciente que nous faisons lors de la recharge de nos smartphones représente le consommation du Rwanda (12 millions d’habitants) en cinq ans, celle de l’Ouganda chaque année ou celle de l’île Sainte-Hélène en 295 ans. Il n’y a rien. De son côté, avec les 354 millions d’euros gaspillés par an, 481043 salaires minima interprofessionnels pourraient être payés en Espagne, de quoi verser ce salaire à 40 155 personnes pendant un an.

Comme vous pouvez le voir, la consommation fantôme, extrapolée à des chiffres gigantesques, cela peut être vraiment effrayant. Il est vrai que ces calculs sont loin d’être scientifiquement parfaits, mais ils nous aident à nous faire une idée de ce que nous pourrions accomplir si nous faisions tous notre part.