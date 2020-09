AAPL est sur un bon départ depuis sa scission d’actions.

Que souhaitez-vous savoir

Apple vaut désormais plus que l’ensemble du FTSE 100.

Une forte réponse à sa division d’actions a fait passer sa valeur au-delà des 100 plus grandes entreprises du Royaume-Uni réunies.

Apple a désormais une capitalisation boursière de 2,21 T $.

La valeur de capitalisation boursière d’Apple a dépassé celle de l’ensemble du FTSE 100 à la suite de sa division d’actions par quatre.

Tel que rapporté par The Guardian:

Apple a franchi une nouvelle étape en dépassant la valeur de marché combinée de l’ensemble de l’indice FTSE 100 des plus grandes sociétés cotées en bourse du Royaume-Uni.

Le rapport note que la solide performance continue des actions d’Apple n’a pas faibli après une scission d’actions par quatre contre un lundi. Apple a annoncé le déménagement en juillet en déclarant:

Le conseil d’administration a également approuvé une division d’actions par quatre pour un pour rendre l’action plus accessible à une base plus large d’investisseurs. Chaque actionnaire inscrit d’Apple à la fermeture des bureaux le 24 août 2020 recevra trois actions supplémentaires pour chaque action détenue à la date d’enregistrement, et la négociation commencera sur une base ajustée en fonction du fractionnement le 31 août 2020.

La scission est conçue pour rendre l’action plus attrayante pour «une base plus large d’investisseurs», et elle semble fonctionner, l’action grimpant de 127 $ à 130 $ dans les échanges de lundi.

Comme le note ce rapport, cela a suffi à pousser la valeur d’Apple au-delà de l’évaluation combinée des 100 plus grandes sociétés cotées en bourse du Royaume-Uni. Grâce en partie à la pandémie COVID-19, le FTSE 100 a perdu environ un cinquième de sa valeur combinée cette année. La société la plus précieuse du FTSE 100, Unilever, vaut un maigre 115 milliards de dollars, soit un vingtième de la valorisation d’Apple. Le FTSE 100 est évalué à un peu plus de 2T $.