Auparavant, j’ai expliqué les types de ressources au sein du système économique, au sein desquelles sont renouvelables: la flore et la faune. Ceux-ci, à leur tour, font partie des divers écosystèmes qui existent dans différentes régions du monde, intégrant ainsi la biodiversité mondiale.

Nous avons souvent entendu dire que le Mexique est un pays mégadivers … Mais comment cela se traduit-il dans notre quotidien? Pour comprendre cela, il faut commencer par comprendre ce qu’est la biodiversité.

Qu’est-ce que la biodiversité?

La biodiversité est la variété de la vie. Autrement dit, la diversité des espèces de plantes, d’animaux, de champignons et de micro-organismes qui vivent dans certains espaces. Ce concept a une courte histoire, il a été créé par Edward O. Wilson en 1985.

À chacun des niveaux, nous pouvons reconnaître trois attributs:

La composition c’est l’identité et la variété des éléments. La structure c’est l’organisation physique ou le modèle du système. La fonction ce sont les processus écologiques et évolutifs.

Ensuite, La biodiversité est-elle toute la vie que nous observons autour de nous? Eh bien, oui, donc quelqu’un qui réside au Mexique a une conception différente de la complexité des connexions qui permettent la vie que les gens qui vivent ailleurs.

Comment comprendre la biodiversité qui existe sur toute la planète?

Avoir une vision globale de n’importe quel sujet est compliqué, étant conscient de la complexité existante entre les nuances et les biais de recherche, qui donnent une priorité plus élevée à certaines régions-visions du monde. Dans ce contexte, en 1988, le Centre mondial de surveillance de la conservation (WCMC) a été fondé, conjointement par l’UICN, le WWF et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).

Par la suite, le concept de «pays mégadivers» a été créé par Rusell A. Mittermeier; Il y a eu une mise à jour des pays auxquels ils appartiennent, actuellement il y en a 17 et ils ont les caractéristiques suivantes:

Ils ont au moins 5000 espèces de plantes endémiques (sa présence est limitée à un espace géographique). Avoir écosystèmes marins (y compris ses frontières géopolitiques).

En 1993, la Convention sur la diversité biologique a été créée; À l’initiative du Mexique, en 2002, ces pays se sont réunis et ont présenté la Déclaration de Cancun, établissant des principes internationaux sur la gestion de la biodiversité et des connaissances «traditionnelles» (des communautés autochtones). Ces 17 pays, dont le Mexique, conservent environ 70% de la biodiversité mondiale.



En outre, l’ONU a demandé une évaluation de l’impact du changement de l’écosystème sur la vie humaine, qu’elle a appelée le Millennium Ecosystem Assessment (MEA). Le résultat de cette évaluation: en au cours des 50 dernières années, les humains ont transformé les écosystèmes plus rapidement et plus largement qu’à toute autre période de l’histoire; en grande partie pour répondre à la demande croissante de nourriture, d’eau douce, de bois, de fibres et de combustible. Cela a entraîné une perte considérable et largement irréversible de la diversité de la vie sur Terre..

Avec cette évaluation, en 2010, les objectifs d’Aichi sont créés; dans lequel chaque pays s’engage sur 20 buts structurés en 5 objectifs stratégiques, à atteindre dans la période 2011-2020.

Comment observer la biodiversité au quotidien?

L’un des services écosystémiques que nous ressentons le plus souvent est peut-être l’obtention de nourriture. Le Mexique a été internationalement reconnu pour sa gastronomie, la variété culinaire a une relation étroite avec la diversité biologique et culturelle. La connaissance, l’expérimentation et l’inventivité des populations sont essentielles pour l’expansion des répertoires alimentaires, la qualité nutritionnelle et l’utilisation de la biodiversité.

Bref, si la biodiversité s’arrête, la richesse de la cuisine mexicaine s’arrête (entre autres). En ce sens, en 2017, un symposium international sur la biodiversité et la gastronomie s’est tenu dans les trajineras de Xochimilco où a participé le chef mexicain Enrique Olvera (propriétaire du restaurant Pujol), qui a reçu une distinction de l’ONU l’année dernière en raison de la stratégie de durabilité dans votre entreprise.

Mourir pour la protection de la vie

Malheureusement, les efforts déployés pour protéger la vie sur la planète ne sont pas également gratifiants pour toutes les personnes qui s’y consacrent. Dans un rapport publié par le Centre mexicain du droit de l’environnement (Cemda), il est indiqué que les défenseurs des droits humains environnementaux font face à un panorama complexe de la violence et sont aggravés par les inégalités et les écarts de pouvoir.

Dans les 17 pays mégadivers, une pression s’exerce sur les territoires et la biodiversité. Le droit à la consultation ou à l’autodétermination n’est pas respecté. Dans les cas extrêmes, des personnes sont tuées pour avoir défendu la vie; tel est le cas des défenseurs du papillon monarque au Mexique.

Comment financer la biodiversité?

Prévenir davantage de décès d’écologistes et en même temps veiller à ce que la société internationale valorise la biodiversité n’est pas une mince tâche. Pour cela, comme dans les incitations à la gestion de ressources inépuisables, il est nécessaire de mobiliser des ressources financières qui modifient les dynamiques sociales.

Depuis la publication des Objectifs d’Aichi en 2010, un Fonds international a été créé en parallèle pour fournir des ressources monétaires suffisantes, la «Biodiversity Finance Initiative» (Biofin).

Au Mexique, ce financement a obtenu les résultats suivants:

Dépenses pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité au cours des dix dernières années, qui sont passées de 6,6 milliards de pesos en 2006 à 20,3 milliards de dollars en 2014. Cependant, depuis 2015, les dépenses ont diminué, atteignant en 0,09% proportionnel au PIB. Ce chiffre place le Mexique en dessous des dépenses moyennes des autres pays BIOFIN d’Amérique latine, soit 0,14%. Les besoins de financement du Mexique pour remplir les engagements nationaux et internationaux s’élèvent à 8,6 milliards de pesos supplémentaires par an d’ici 2020.

Compte tenu du niveau de conformité et de l’ensemble des institutions environnementales au Mexique concernant les objectifs, ils seront mis à jour cette année pour chaque pays; avec cela, un nouveau plan stratégique international sera créé. Dans le même temps, un autre type de financement a été octroyé au travers des «obligations vertes» qui financent différents types de projets.

En conclusion

Afin de mener une approche et une action globales, il est nécessaire que les diagnostics et plans d’action soient pris avec des informations pertinentes, telles que celles contenues dans l’outil consultatif complet sur la biodiversité (IBAT), le petit livre sur la finance pour la biodiversité et l’organisation ne Auvent mondial du gouvernement.

Pour terminer, quelques données supplémentaires sur la biodiversité au Mexique:

Environ les deux tiers de la biodiversité mondiale se trouvent dans un peu plus d’une douzaine de pays appelés pays mégadivers. Le Mexique se distingue parmi eux depuis nous sommes la quatrième nation en termes de richesse en espèces, en plus de combiner cette grande diversité biologique avec une grande richesse culturelle. Au Mexique, il y a presque tous les climats de la planète qui, avec sa topographie accidentée et sa géologie complexe permet à pratiquement tous les écosystèmes terrestres présents dans le monde de se développer, concentrée sur un peu moins de deux millions de kilomètres carrés. Avec plus de 11 000 km de côtes et une mer territoriale estimée à 231 813 km2 (INEGI 1983), le Mexique possède également une extraordinaire diversité marine; Comme aucun autre pays au monde, il possède une mer exclusive, qui est le golfe de Californie, d’une grande diversité biologique et d’une productivité marine élevée.

