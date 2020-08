Il est important de disposer d’accessoires de charge efficaces si vous souhaitez alimenter vos appareils en temps opportun. Si vous utilisez toujours un ancien chargeur, il est temps de le mettre à niveau et la vente d’un jour d’Anker sur Amazon est l’occasion idéale. Aujourd’hui seulement, une sélection d’accessoires de charge Anker est remise jusqu’à 50% avec des prix commençant à seulement 10,99 $, y compris les chargeurs muraux USB, les chargeurs de voiture, les batteries portables, et plus encore. La livraison est gratuite sur les commandes de 25 $ ou plus pour les clients sans Prime.

Jusqu’à 50% de réduction

Vente d’accessoires de charge Anker

Une sélection de certains des meilleurs accessoires de charge d’Anker est désormais en vente sur Amazon uniquement aujourd’hui, des chargeurs de voiture USB aux câbles de charge et plus encore.

Les prix varient

Le chargeur portable USB-C PowerCore + d’Anker est une option parfaite pour alimenter partout où vous allez. Il a une capacité de 10050 mAh et dispose d’un port USB Quick Charge 3.0 qui peut alimenter votre appareil beaucoup plus rapidement que les ports USB standard. La vente d’aujourd’hui ramène son prix à seulement 11,99 $, ce qui vous permet d’économiser 25% sur l’achat.

Un autre élément essentiel que tout le monde devrait avoir – et qui pourrait valoir la peine d’être remplacé maintenant si vous l’avez toujours eu – est un chargeur de voiture USB. Si vous voyagez quelque part à la hâte, la vitesse à laquelle vous pouvez allumer votre téléphone devient très importante, et le PowerDrive III Duo d’Anker garantit une charge rapide. Il est équipé d’un port USB-C 18W ainsi que d’un port USB-A 18W pour que vous puissiez alimenter deux appareils simultanément. La vente d’aujourd’hui ramène son prix à seulement 16,99 $, ce qui vous permet d’économiser 6 $ dans le processus.

Vous pouvez trouver des packs de câbles USB-C en vente à partir de 11 $ et des chargeurs muraux USB à partir de 28 $, parmi quelques autres articles utiles pour garder vos appareils sous tension dans la vente complète, alors assurez-vous de le vérifier avant qu’il ne se termine. plus tard ce soir.

Amazon offre la livraison gratuite sur les commandes totalisant 25 $ ou plus, ou avec un abonnement Amazon Prime. Si vous n’avez jamais été membre auparavant, vous pouvez commencer un essai gratuit de 30 jours pour bénéficier d’une livraison gratuite de deux jours sans restriction minimale de commande, ainsi que d’un accès à tous les avantages de Prime comme le service de streaming Prime Video, des membres exclusifs -uniquement des réductions, et plus encore.

