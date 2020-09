Dans les cinq premières minutes de la campagne solo de Marvel’s Avengers, vous commencez à vous demander où la bêta a mal tourné.

Dans ma rédaction de la version bêta, qui présentait certains éléments de l’histoire mais se concentrait principalement sur les tests et la démonstration du multijoueur, j’ai noté que le pronostic n’était pas très bon. S’il était clair que beaucoup d’attention était accordée à donner à chaque héros un ensemble de compétences uniques (et avec six héros, c’était une entreprise énorme), il manquait des éléments dans l’histoire. La majeure partie était centrée sur la rencontre et la collaboration de Kamala Khan et Bruce Banner, mais à part quelques moments d’humanité entre eux, il n’y avait pas assez pour vous faire réfléchir à deux fois à l’histoire.

Verizon propose le Pixel 4a pour seulement 10 $ / mois sur les nouvelles lignes illimitées

Cependant, maintenant que j’ai une copie réelle du jeu entre mes mains (et une critique va arriver), je dois me demander pourquoi le développeur Crystal Dynamics et l’éditeur Square Enix ont commercialisé la version bêta comme ils l’ont fait. Les premières minutes de l’histoire ont plus de puissance et établissent ce qui est à venir de manière plus efficace que tout ce qui se trouve dans la version bêta. C’est une séquence qui présente très peu de super pouvoirs flashy, mais parvient à configurer Kamala Khan en tant que protagoniste empathique, quels sont les enjeux pour le monde dans le jeu, et présente plus de personnalité que tout ce qui est présenté dans la version bêta.

Dans les premières minutes, vous incarnez Kamala avant qu’elle n’obtienne ses capacités polymorphes inhumaines. Elle a été invitée à une célébration des Avengers grâce à une fanfiction primée (il suffit de rouler avec elle) et se promène, regardant les différentes expositions, jouant à des jeux et rassemblant des bandes dessinées. À un moment donné, elle s’engage avec deux enfants qui lui disent qu’elle n’est pas une vraie fan parce qu’aucun des Avengers n’a lu son histoire. Ensuite, Captain America apparaît et est capable de se souvenir avec précision de son histoire sur l’équipe qui a vaincu les lézards des égouts. Black Widow apparaît rapidement après et est également capable de se rappeler l’histoire de Kamala. C’est un moment merveilleux parce que non seulement cela instaure l’amour de Kamala pour cette équipe, mais aussi que beaucoup de ce qui rend ces héros grands est dû à leur gentillesse innée, pas seulement parce qu’ils ont des pouvoirs.

Donc, quand les choses tournent terriblement mal et qu’une explosion de Terrigen affecte un certain nombre de personnes qui étaient à l’événement, y compris beaucoup d’enfants qui n’étaient que des fans d’Avengers, cela semble particulièrement amer. Plus tard, lorsque Kamala rencontre des Inhumains qui ont été sauvés des expériences menées par George Tarleton (alias MODOK), ils sont tous épuisés. Leurs Avengers les ont échoués non seulement à cause de l’explosion qui a secoué ce qui est devenu connu sous le nom de A-Day, mais parce qu’il n’y avait aucun soutien pour eux après qu’un gaz ait changé leur vie. Les motivations de Kamala pour rassembler les Avengers sont bonnes – qui ne veulent pas réunir leurs héros préférés après leur installation – mais elles ne sont pas si noires et blanches. Les gens ont des raisons légitimes de haïr les Avengers à ce stade, et Kamala ne sait pas comment concilier cela.

Il est déconcertant que dans le marketing et la bêta de Marvel’s Avengers, Kamala Khan soit complètement absente ou que son rôle ne soit pas précisé.

Kamala est une excellente piste pour un jeu Avengers. Nous connaissons tous déjà les histoires des principaux membres de l’équipe après une décennie de films très réussis, alors pourquoi ne pas présenter quelqu’un de nouveau? Kamala est bien connu des fans de bandes dessinées, mais en dehors de ce monde, la plupart des gens ne connaissent peut-être pas ce super-héros musulman pakistanais-américain. À quel point cela aurait-il été génial de regarder Marvel’s Avengers non pas comme un jeu Avengers, mais comme une histoire de super-héros mettant en vedette une jeune femme de couleur? Le récit du jeu repose sur le fait que Kamala est un personnage aux multiples facettes qui grandit au fil de l’histoire et, pour la plupart, réussit.

Il est déconcertant que dans le marketing et la bêta de Marvel’s Avengers, elle soit complètement absente ou son rôle ne soit pas précisé. Elle est l’un des personnages jouables de la version bêta, mais vous avez plus de temps avec Hulk. Bien que nous ayons également eu un aperçu de la relation père-fille naissante de Kamala et Bruce, il n’y avait pas beaucoup de poids émotionnel impliqué dans autre chose. Les développeurs ont souligné le rôle que joue Kamala dans l’intrigue dans le matériel promotionnel, mais il est globalement difficile de voir que Kamala est le personnage principal et que c’est, pour la plupart, son histoire.

Certes, une grande partie du marketing et de la version bêta consistait à promouvoir les éléments de service en direct du jeu. Il y a une campagne solo de plusieurs heures ici, mais ce sur quoi les développeurs veulent que vous vous concentriez, c’est de jouer dans des équipes de Strike avec des amis et de jouer aux histoires des héros post-lancement à mesure qu’ils sortent (il y en a trois annoncés, dont Spider-Man en tant que Exclusivité PlayStation, mais les dataminers ont trouvé jusqu’à 15 autres options possibles). La stratégie de vente de ce jeu ne tourne pas autour de cette histoire étonnamment forte, mais dans le fait d’amener les joueurs à payer pour des cartes de défi – la version de ce jeu d’une passe de combat – et à dépenser de l’argent en cosmétiques. Il s’agit d’un jeu Crystal Dynamics et Square Enix veulent que vous continuiez à jouer longtemps après sa sortie le 4 septembre. Il est similaire à Anthem, qui s’est fait la promotion du fait qu’il s’agissait d’un service en direct avec un noyau narratif fort mais qui n’a pas réussi à tenir ses promesses. soit avant.

Mais peut-être que ça aurait dû. Ce qui m’a permis de traverser mon temps avec la campagne solo, c’est la force de l’écriture et de l’histoire en couches et axée sur les personnages. Il y a le combat, qui est compliqué mais finalement répétitif, d’autant plus que vous rencontrez plus des mêmes types d’ennemis sans nom. Là où Marvel’s Avengers brille, c’est dans la façon dont il différencie les personnages les uns des autres et ce qu’ils accomplissent tout au long de l’histoire. Au-delà de Kamala, vous avez Bruce, qui lutte à la fois avec sa décision d’aider le gouvernement contre les Avengers et en relation avec d’autres personnes, et Tony, qui doit reconstruire son costume Iron Man à partir de zéro. Même Black Widow, qui n’a pas eu le temps de briller dans la bêta, passe de bons moments. Thor n’est pas beaucoup dans l’histoire, mais il a quelques lignes comiques qui m’ont fait rire. Il s’agit d’une histoire axée sur les personnages au-dessus même du fait d’être un titre coopératif, et je ne sais pas si c’est ce que les développeurs voulaient.

De nombreux critiques jouant au jeu cette semaine ont commenté à quel point la campagne solo est étonnamment forte, de sorte que les tentatives de pré-lancement et de bêta semblent être une opportunité manquée. À quoi aurait ressemblé l’anticipation si Marvel’s Avengers était franc sur le rôle de Kamala? Est-ce un témoignage de la force de l’équipe de rédaction ou un échec du marketing? Ce n’est peut-être pas le meilleur type de jeu de service en direct, mais c’est une aventure bien écrite sur un super-héros en herbe et les vétérans qui doivent comprendre où les choses ont mal tourné. Peut-être que vous auriez dû juste mener avec ça?

Commencer

Édition standard de Marvel’s Avengers

Première sortie grand public de Kamala Khan

Ce n’est peut-être pas le service en direct, le jeu coopératif que vous espériez, mais si vous recherchez un récit de super-héros fort mettant en vedette le favori des bandes dessinées Kamala Khan (et je suppose que les autres Avengers aussi), alors vous devriez donner un coup.