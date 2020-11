The Mighty Thor Comic: version féminine de Thor

Thor a toujours porté un style cool, avec son marteau, sa cape et son armure. De plus, en tant que bon Viking, il a montré qu’il avait une attitude très impulsive et sérieuse, mais avez-vous imaginé ce personnage en tant que femme? Il est possible que ce soit très différent, ou peut-être qu’il aurait le même attitude, mais en version féminine.

Un artiste ArtStation nommé Amir Anbarestani a réalisé un Fan Art dans lequel il transforme Thor en une déesse féminine du tonnerre. La vérité est que le résultat a été incroyable, car il lui a également donné ce style Viking qui représente tant le personnage.

Thor version féminine – Fan Art x Amir Anbarestani

Comme vous pouvez le voir, cette version féminine de Thor se distingue beaucoup par ses cheveux, ses muscles et ses yeux bleu clair de style viking. Bien sûr, ce serait un super-héros que de nombreux méchants craindraient. Par contre, la tenue est également très bien travaillée dans les textures et les couleurs. N’oubliez pas que Thor a également reçu différentes superbes illustrations de la part des fans.

