La semaine dernière, Huawei a enfin publié la première version bêta d’HarmonyOS pour mobile. destiné aux développeurs et disponible pour seulement cinq modèles de Huawei P40 et Mate 30. La bêta n’est pas encore sortie de Chine, mais certaines personnes qui l’ont testée ont commenté que c’était fondamentalement le même que EMUI 11.

Nous avons à peine vu l’apparition finale d’HarmonyOS sur les téléphones mobiles, bien que les quelques captures d’écran que nous avons soient pratiquement impossibles à distinguer d’Android. Cependant. ce ne sera pas comme ça pour toujours. Selon le média ITHome, la version finale d’HarmonyOS aura un design totalement différent de EMUI.

Nouveau design pour HarmonyOS

HarmonyOS est le système d’exploitation avec lequel Huawei veut remplacer android dans leurs terminaux. Jusqu’à présent, la société a publié des téléviseurs, des routeurs et d’autres appareils avec HarmonyOS, bien que les téléphones portables ne soient pas attendus avant l’année prochaine.

En avant-première, la société a lancé la première version bêta publique d’HarmonyOS pour téléphones mobiles en Chine, compatible avec les Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei Mate 30, Huawei Mate30 Pro et Huawei MatePad Pro. Il s’agit d’une version bêta pour les développeurs, conçue pour que peuvent commencer à créer des applications compatibles avec ce système, même si leur apparence était très similaire à EMUI 11 sur Android, et peut également lancer des applications pour Android.

Nous avons maintenant plus de détails sur la conception d’HarmonyOS, car lors d’une présentation du système, un cadre de Huawei a commenté que la version de démonstration est conçue pour montrer la fonctionnalité d’HarmonyOS et non sa conception, et que la version officielle d’HarmonyOS aura certainement un nouveau design en ce qui concerne les mobiles à l’avenir.

Bien qu’à l’extérieur, il ressemble à Android, à l’intérieur les différences sont importantes. Wang Chenglu, président des logiciels d’entreprise grand public de Huawei, a ajouté quelques détails supplémentaires à ce sujet, commentant que “au cours des cinq dernières années, Huawei a essentiellement remplacé toutes les parties du noyau Android. Des pilotes de bas niveau à la couche principale. l’abstraction matérielle, le framework Huawei et ainsi de suite. Tout ce qui pouvait être changé a été changé. ”

Selon ITHome, Wang Chenglu a commenté à plusieurs reprises que HarmonyOS n’est pas destiné à remplacer AndroidMais pour le surmonter et créer un système d’exploitation de nouvelle génération à l’ère de * l’Internet of Everything *.

