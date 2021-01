En plus des cartes graphiques de dernière génération, de nouveaux jeux avec DLSS et RT arrivent également.

Par Mario Gómez / Mis à jour le 12 janvier 2021

Nvidia a annoncé à travers sa dernière diffusion de nombreuses actualités pour sa dernière ligne de cartes graphiques basées sur le Architecture ampère, avec la RTX 3060 en tant que protagoniste principal: il arrivera fin février pour 329 $ (sans prix confirmé en Espagne) avec les modèles alternatifs des assembleurs. Tout indique qu’elle deviendra le remplaçant idéal de la GTX 1060, avec deux fois la puissance de la carte Steam la plus populaire.

Avec 13 Shader-TFLOPS, 25 RT-TFLOPS et 101 Sensor T-FLOPS; ainsi qu’un intéressant vram rush Par rapport à la 3060 Ti (8 à 12 Go de mémoire GDDR6), cette nouvelle carte tentera d’apporter les avantages d’Ampère aux PC milieu de gamme. Ou en d’autres termes, tracé laser, Prise en charge de DLSS, Nvidia Reflex et Nvidia Broadcast; pour jouer à 1080p et 60 FPS. Bien que des jeux comme Fortnite ou Minecraft figurent parmi les grandes revendications de cette technologie, ceux en vert ont profité de l’occasion pour en annoncer davantage. Jeux qui embrassent leur écosystème.

Elle remplacera la carte la plus populaire de Steam, la GTX 1060 Parmi eux, on retrouve Five Nights chez Freddy: Security Breach (raytracing et DLSS), Outriders (DLSS) ou Call of Duty: Warzone (DLSS). On parle d’une performance “jusqu’à dix fois meilleure” que son prédécesseur en ray tracing, ce qui n’est pas surprenant étant donné que le grand attrait d’Ampère est de faire confiance Noyaux de tension la tâche de gérer les algorithmes de rebond. D’autre part, on nous dit également qu’en plus des ordinateurs de bureau, le RTX 3060 fera partie d’une nouvelle gamme de ordinateurs portables.

À partir du 26 janvier, nous commencerons à voir des ordinateurs portables équipés d’un 3060 à partir de 1099 euros, avec 1080p et 90 FPS comme objectif; d’autres équipés d’un 3070 et conçus pour jouer à 1440p et 90 FPS à partir de 1499 euros et aussi d’autres, avec un 3080, pour jouer à 1440p et “plus de 100 FPS” à partir de 2199 euros. Ces derniers ciblent les eSports avec un rafraîchissement à 240 Hz et des jeux comme Overwatch, Rainbow Six: Siege ou Valorant en tête.

