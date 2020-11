Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il semble que NBA 2K ait été la franchise controversée de diffusion d’informations pour la nouvelle génération de consoles. Au départ, c’est 2K Sports qui a fait le premier pas en avant avec l’augmentation des prix, ce qui signifie que les versions Next-gen de NBA 2K21 coûteront 70 $ US et cette annonce a été suivie par d’autres de diverses sociétés qui ont irrité les fans. Eh bien, c’est maintenant au tour de la question controversée de l’espace de stockage des nouvelles consoles et encore une fois, c’est NBA 2K21 en charge de révéler combien pourrait être nécessaire.

Un utilisateur de reddit a partagé les informations qu’il a trouvées sur le site NBA 2K21 sur le Xbox Store, où divers détails sont déjà inclus, y compris le poids du fichier. Eh bien, dans le cas de la version de ce jeu pour Xbox Series X | S, il est indiqué qu’il faudra 121,7 Go du SSD que les deux consoles incluent. Bien que ce chiffre ne soit peut-être pas si alarmant pour ceux qui auront une Xbox Series X, puisque la console a 1 To et avec le système d’exploitation en cours d’exécution, il reste à 802 Go, cependant, pour ceux qui opteront pour une Xbox Series S, il appelle le Attention car la console dispose d’un SSD de 512 Go, mais sa disponibilité réelle est de 364 Go.

Par conséquent, les alarmes ont été allumées parmi les utilisateurs qui ont pré-commandé une Xbox Series S, car il semble que bien que la console ne fournisse pas l’affichage graphique de la Xbox Series X, il est presque un fait qu’elle augmentera les besoins en espace de stockage, car la taille Parmi les jeux que nous avons rencontrés sur Xbox One, cela pourrait appartenir au passé.

La Xbox Series X | S fera ses débuts le 10 novembre, dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives aux nouvelles consoles Microsoft.

La source