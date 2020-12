Qui n’avait pas le Dragon Quest XI original achetés, ils peuvent avoir des problèmes. Square Enix a retiré cette version des magasins numériques PS4 et Steam, où ils étaient à l’origine. Le motif? La version récente de Dragon Quest XI S: Definitive Edition pour ces plates-formes. Après le lancement sur Switch et, plus tard, sur Xbox One et Series X | S, la meilleure version du contenu et du gameplay du jeu a maintenant atteint les magasins Sony et PC, en éliminant le précédent.

Square Enix tire le Dragon Quest XI original des magasins numériques

Il vous suffit de jeter un œil sur le PlayStation Store ou le magasin Steam pour le vérifier. Dans les deux, vous pouvez trouver la démo gratuite de 10 heures de DQXIS et le jeu complet, mais il n’y a aucune trace de celui qui est arrivé il y a plusieurs années. Quelque chose qui provoque un certain mécontentement parmi les joueurs, car cette version avait de meilleurs graphismes que la version définitive.

On ne sait pas s’il s’agit d’un retrait temporaire ou si le DQXI original ne reviendra pas à leurs magasins numériques respectifs. Pour le moment, le seul disponible est ce DQXI S qui, bien qu’il ait l’air un peu pire, apporte le mode 2D, beaucoup plus de contenu, des changements dans le BSO et la possibilité de le lire à une résolution 4K et 60 images par seconde. Les amateurs du rôle qui n’ont pas pu en profiter ont ici des tonnes de jeu avec la touche la plus classique de Yuji Horii. Allez-vous lui donner une chance ou préférez-vous jouer celui qui est sorti en 2017?