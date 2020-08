Xiaomi est l’une des marques chinoises les plus réussies. Cela fait maintenant deux ans que la marque est sortie de son statut de petit producteur et est entrée sur le marché à tous égards globalisé des appareils mobiles. Bien que son succès en Europe ait augmenté de façon exponentielle, le marché principal de Xiaomi reste et le restera chinois, malheureusement pour nous j’ajouterais. En fait, de nombreuses versions de smartphone extrêmement intéressantes n’arrivent qu’en Chine, alors que certaines nous aimerions les voir ici aussi.

Aujourd’hui, nous parlons d’une version particulière du Mi 10 édition jeunesse, non commercialisé en dehors de la Chine, qui a été présenté dans un nouvelle couleur thème. Voyons ensemble ce que c’est.

Mi 10 Youth Edition avec le thème Doraemon

L’idée de Xiaomi s’avérera certainement gagnante. En Chine, l’accent est mis sur les versions limitées des smartphones les plus commercialisés capillaire. Dans cette nouvelle version Xiaomi a pensé à tout, mettant en œuvre quelques détails capables de frapper l’utilisateur le plus passionné de la série des années 80 Doraemon, le très célèbre chat de l’espace.

Tout d’abord, la boîte a une coloration céleste et sur la face supérieure l’effigie de Doraemon lorgnant du dessous. Sur le côté un bibelot doré qui rappelle la petite cloche qui Doraemon porté autour du cou, il représente un régal supplémentaire pour les fans. Mais passons à l’appareil réel. La coloration est évidemment dédiée au chat de l’espace, avec le fameux bleu qui caractérise la coloration du personnage. Sur la partie inférieure du corps arrière, encore une fois leeffigie de Doraemon, fait de manière parfaite. Les accessoires ne font pas exception: un couverture personnalisée unique dans son style et certains autocollants accompagner cette version particulière du Mi 10, qui sera certainement très appréciée non seulement par les enfants, mais aussi par les adultes.

La version limitée sera en vente à partir du 28 août uniquement pour le marché chinois: aimeriez-vous la voir également sur le marché européen? Achèteriez-vous une version de ce type? Faites-nous savoir dans les commentaires et suivez-nous pour rester au courant des nouvelles de Xiaomi.