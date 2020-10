Il n’est peut-être pas aussi connu que les autres applications Apple, mais Clips est un outil assez intéressant. Sorti en 2017, il est disponible sur iOS et iPadOS. Il est destiné à être utilisé par tous ceux qui aiment créer du contenu multimédia et le partager sur les réseaux sociaux.

Une application qui a reçu la mise à jour la plus importante d’Apple et celle qui apporte le plus d’améliorations. Arrive Clips 3.0, disponible dès maintenant sur l’App Store et parmi les nouveautés qu’il apporte, nous trouvons la possibilité d’enregistrer des vidéos au format HDR avec Dolby Vision dans le nouvel iPhone 12, le support des vidéos horizontales à partir desquelles l’iPad peut être utilisé et le tout sous une interface renouvelée.

Générer du contenu est plus facile

À partir de la fin, Apple a changé et amélioré l’interface. On retrouve maintenant quelques éléments qui apparaissent différemment répartis à l’écran dans cette version 3.0 de Clips. Avec un bouton pour enregistrer maintenant plus grand, l’objectif est utilisation facile et accès à toutes les fonctions, en particulier les plus courants.

En ce sens, le processus d’enregistrement est plus facile à réaliser puisque Clips 3.0 s’engage à un écran d’enregistrement simplifié qui flotte au-dessus du viseur, en plus de permettre de le faire en plein écran. De plus, les options d’aperçu vidéo et de partage ont été repensées à n’importe quelle taille prise en charge.

Clips 3.0 propose une prise en charge de la vidéo verticale et horizontale, cette dernière étant une amélioration à tirer parti notamment sur l’iPad en raison du format de son écran. Dans le cas de l’iPad, vous pouvez aussi maintenant utiliser l’Apple Pencil avec la fonction Scribble ou choisissez également d’utiliser une souris ou un trackpad.

Dans le cas des propriétaires d’un iPhone 12 ou 12 Pro, ils ont accès à une amélioration exclusive et c’est peut produire une vidéo avec HDR Dolby Vision. Bien sûr, seuls les écrans prenant en charge cette possibilité apprécieront plus tard la différence. Cette nouvelle option s’applique à l’enregistrement mais aussi à l’édition ou à l’ajout de clips à partir de notre photothèque.

Concernant le contenu, huit nouveaux autocollants arrivent conçu pour le partage sur les réseaux sociaux, six flèches et formes supplémentaires et 25 nouvelles pistes de chansons libres de droits pour transporter votre bibliothèque

Vous pouvez télécharger des clips gratuitement avec les améliorations de la dernière mise à jour directement depuis l’App Store.

Clips

Développeur: Manzana

Téléchargez-le sur: Magasin d’applications

Prix: Gratuit

Catégorie: Divertissement

Partagez des clips de mises à jour Apple: la vidéo arrive avec Dolby Vision, une nouvelle interface, la compatibilité Scribble et bien plus encore