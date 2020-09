L’un des premiers livres que Zeng Jacky a reçu quand il était petit était un histoire de dinosaure. Ses parents lui ont dit que beaucoup d’entre eux vivaient dans sa ville et c’est pourquoi des milliers de personnes viennent la visiter chaque année. Pour Zeng, vivre entouré de fossiles de dinosaures et de références constantes aux sauropsides était normal. Par conséquent, il n’est pas si étrange qu’il ait fini par concentrer sa vie sur eux. Mais cette histoire n’est peut-être pas si spéciale si nous la plaçons dans Zigong, ville chinoise de la province du Sichuan et connue sous le nom de « Monde des dinosaures ». Les découvertes de fossiles qui habitaient la planète il y a des millions d’années ont aidé cette région du géant asiatique à concentrer ses offres culturelles et commerciales sur les protagonistes de la saga Jurassic Park. S’il y a un endroit qui peut vous transporter à Isla Nublar, c’est bien Zigong.

Quant à Zeng, pour le reste des habitants de cette ville, il n’est pas du tout étrange que les dinosaures fassent partie de leur routine, ainsi que leurs musées et parcs à thème. Jurassic Park, des premiers films à la série Jurassic World: Camp Cretaceous qui s’ouvre sur 18 septembre sur Netflix c’est pour eux plus qu’un film; c’est la version science-fiction de nombreux aspects de votre vie quotidienne. « A Zigong, les dinosaures éveillent l’enthousiasme des enfants pour l’exploration. Nous apprenons d’eux en même temps que nous savons qu’il y a plus de choses sur terre que nous ne connaissons pas », a expliqué Zeng à Explica.co.

La ville est devenue l’un des épicentres de l’histoire des dinosaures depuis les années 70, lorsqu’un groupe de travailleurs d’une compagnie de gaz a accidentellement trouvé à quelques kilomètres de Zigong 8000 morceaux de fossiles de dinosaures. La découverte de la « Formation de Dashanpu » est devenue l’une des plus importantes pour la paléontologie et a conduit la ville à devenir une archive historique de sauropsides. Quelques années après leur découverte, le Musée des dinosaures Zigong, le premier musée spécialisé sur les dinosaures en Asie.

Les dinosaures comme mode de vie

Cette découverte et tout ce qui a suivi sur le plan culturel et social a eu un impact profond sur Zeng Jacky et a fini par ouvrir les portes de son entreprise: Dinosaurs World Science & Technology. La vie professionnelle de Zeng était auparavant passée par divers secteurs dans d’autres villes comme Shanghai. Mais, finalement, les rêves de centrer sa vie sur les dinosaures ont réussi à mettre de côté ses anciens emplois. « J’aime beaucoup les dinosaures et peu importe combien de temps j’ai travaillé dans un autre domaine … Je ne peux pas oublier la profonde empreinte que ces créatures préhistoriques ont laissée dans mon cœur », dit Zeng sur le site Web de la société.

Sa décision de retourner dans sa ville natale aujourd’hui est devenue un facteur important pour Zigong ayant plus d’un point en commun avec Isla Nublar. Le fondateur de Dinosaurs World sait parfaitement que «le Tyrannosaurus a une énorme gueule et le Stegosaurus a une épine dans la queue». Ou que « Diplodocus est le plus grand dinosaure du monde et peut mesurer plus de 26 mètres de long ». Ces connaissances sont essentielles pour tenter de reproduire ces animaux préhistoriques dans une partie de la réalité. L’entreprise se concentre sur la fabrication de créatures robotiques, de toutes tailles et types. Les modèles sont conçus au millimètre près pour être la copie la plus fidèle possible des habitants de l’ère mésozoïque. De la hauteur à la bouche, aux yeux et à la peau des différents types de dinosaures. Ces dernières années, la technologie a fait le reste pour rendre ces maquettes aussi réalistes que possible. Zeng a expliqué à Hipertextual à travers un document d’entreprise:

« La tête du dinosaure peut bouger de haut en bas et il peut cligner des yeux et établir un contact visuel. Ils peuvent respirer, bouger leur queue et leurs jambes. Ils ont aussi l’intelligence d’un enfant de 4 ans et ont des conversations simples avec les touristes. »

Actuellement, Dinosaurs World Science & Technology dispose d’installations de plus de 6000 mètres carrés et d’une équipe de 55 ingénieurs. La plupart des clients sont propriétaires de parcs d’attractions, de musées ou de centres éducatifs ou de jeux pour enfants qui achètent des dinosaures animatroniques pour leurs installations.

Science et technologie du monde des dinosaures

Jurassic Park, le miroir à regarder

C’est l’une des sagas les plus reconnues depuis la sortie du premier film en 1993 et aussi l’un des revenus les plus élevés. Malgré le fait qu’à cette époque, Zigong était déjà l’un des endroits les plus reconnus de la paléontologie, les films ont été une source d’inspiration pour Zeng lorsqu’il a créé Dinosaurs World. Et donc les derniers versements. « Jurassic World nous a permis de commencer à produire des produits de dinosaures. Comme des œufs de dinosaures, des nids de dinosaures, des bébés dinosaures, etc. », at-il noté.

La renommée des dinosaures a commencé avant 1993. « Depuis sa définition comme Dinosauria par Richard Owen en 1842, les dinosaures ont toujours été très populaires et ont libéré l’imagination du public », Angelica Torices, directrice académique de la Chaire de Paléontologie de l’Université de La Rioja. Cependant, a-t-il poursuivi, des films comme Jurassic Park les ont ramenés à la une des médias et de leur popularité.

«Les films de Jurassic Park ont ​​ramené les dinosaures en première page des médias et en popularité, ce qui est certainement une bonne chose pour notre domaine car cela attire le public vers des musées, des conférences et des événements de sensibilisation. générer de nouvelles vocations « .

Bien qu’il soit difficile de quantifier si la saga a motivé plus d’étudiants à étudier la paléontologie, l’expert a souligné que beaucoup d’entre eux sont fans de films et que ceux-ci les ont influencés lors du choix de leur carrière professionnelle. Jurassic Park peut sembler montrer un visage irréaliste sur la paléontologie, mais au-delà de la science-fiction, la production est soutenu dans de vraies découvertes.

« Le premier film montrait de nombreuses découvertes qui avaient été faites dans les années 80 et 90, comme le fait que certains dinosaures vivaient en troupeaux et le reste des films de la saga meilleurs conseillers paléontologues et ils montrent des détails anatomiques très précis et précis. Il y a aussi des éléments de fiction tels que le prélèvement de sang sur un moustique conservé dans l’ambre et d’autres inexactitudes », a déclaré Torices.

« Jurassic Park » a donné un coup de pouce à la diffusion des études de paléontologie

Le plus important, a-t-il poursuivi, est que la série a réussi à mettre les dinosaures au premier plan. Et il continuera de le faire si les prochaines productions continuent d’avoir le même succès que les dernières de Jurassic World. Mais derrière, il y a bien plus qu’un tournage et un succès au box-office. Après la première des premiers films dans les années 90, la Jurassic Foundation a été créée, dont l’exposition sur les dinosaures a été réalisée collecter des fonds pour la recherche paléontologique.

De tels efforts ont également contribué à innover dans le secteur de l’exploration. Angélica Torices a expliqué à Explica.co que les nouvelles technologies ont récemment permis de développer des modèles 3D pour examiner la structure interne des fossiles. « De même, l’application de techniques biomédicales telles que l’immunofluorescence a permis de déterminer la présence de mélanosomes préservés dans les plumes fossilisées de dinosaures et déduire sa couleur« .

Tyrannosaurus Rex est effrayant et argent

« Monde jurassique »

Zigong est la ville natale de Zeng et aussi l’endroit où il a démarré son entreprise. Mais la réputation du soi-disant «monde des dinosaures» est allée bien au-delà des habitants. Pour Don Lessem C’était sûrement une étape naturelle pour arriver à cet endroit près du Sichuan. L’ancien journaliste est tombé amoureux des dinosaures en 1988, alors qu’il écrivait un article pour le Boston Globe, a-t-il expliqué à Blooloop. De là, il est devenu l’un des vulgarisateurs scientifiques les plus reconnus sur les dinosaures et est l’auteur d’une importante collection de livres pour enfants.

Jurassic Park a également beaucoup à dire dans l’histoire de Lessem. Lors du tournage du premier film de la série, Lessem était l’un des conseillers dinosaures. Son travail consistait à fournir les sauropsides apparus sur Isla Nublar aussi réalistes que possible. Et si, rencontré Steven Spielberg. La relation était si étroite avec la production que, après sa première, Lessem a demandé un don de certains des modèles utilisés dans le film. Avec eux, il a organisé une exposition pour expliquer les inexactitudes de Jurassic Park car, selon Lessem, ses conseils n’étaient pas toujours écoutés.

« L’exposition a fait le tour du monde pendant de nombreuses années et des musées les plus importants. Nous avons gagné deux millions de dollars pour la recherche (sur les dinosaures) et à ce moment-là j’ai réalisé que j’aimais ça beaucoup plus que le reportage », a-t-il expliqué aux médias américains.

De plus en plus, les dinosaures occupaient une plus grande partie de sa vie et, après les livres pour enfants et les expositions, vinrent les fouilles et la vulgarisation. La prochaine étape a été ouvrir une entreprise comme Zeng Jacky afin que nous puissions avoir une idée aussi réaliste que possible de ce que ce serait d’être devant un dinosaure.

L’inspiration pour créer est venue de Zigong, bien que Dino Don, la société Lessem créée l’année dernière, soit désormais basée en Pennsylvanie. Une équipe de six employés est chargée d’analyser les fossiles pour créer les dinosaures animatroniques, et jusqu’à présent, l’entreprise a soulevé environ 5 millions de dollars. D’ici 2021, ils devraient atteindre 15 millions de dollars et plus de 40 clients, dont le zoo du célèbre arrondissement du Bronx à New York.

L'article Les rois de la préhistoire … et les affaires: la ville chinoise qui a fait plus pour les dinosaures que «Jurassic Park» a été publié dans Hypertext.