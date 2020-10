Acheter un téléphone haut de gamme, c’est acheter le meilleur des meilleurs sur le marché actuel. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de défauts, qu’il peut toujours y en avoir, mais parfois certains sont plus visibles que d’autres. L’écran est l’un des points critiques ainsi que la batterie, mais le châssis de l’appareil ne doit jamais être négligé. Et nous disons cela parce que ceux de Mountain View doivent travailler dur pour que quelque chose comme la chute de la vitre arrière du Pixel 4 XL.

Le Pixel 4 XL laisse tomber la vitre arrière

C’est un fait que les matériaux de construction sont meilleurs plus le segment du téléphone que vous achetez est élevé. Les finitions sont plus soignées aux plus hauts niveaux et ça se voit à tous les niveaux. De meilleurs écrans, des caméras qui capturent tout ce dont vous avez besoin avec une grande qualité et une conception et une construction durable. Mais parfois, tout ne se passe pas comme il se doit et l’exemple le plus clair que nous ayons actuellement est le cas de Google.

Il s’avère que, selon ce que dit Engadget, il y a des utilisateurs qui se plaignent que le Pixel 4 XL souffre d’un problème de construction. Concrètement, l’arrière du top model de la firme américaine tombe. Est Il est fait de verre et apparemment les utilisateurs de Reddit rapportent ce cas. De plus en plus se joignent au fil du problème et demandent à Google des explications sur les raisons pour lesquelles cela se produit. Maintenant, il y a le cas d’un utilisateur qui souligne qu’il a dû négocier avec l’entreprise elle-même pour réparer le terminal même sous garantie.

Chauffage de la batterie?

Il n’y a toujours pas de réponse officielle de la société concernant ce problème dans la construction du terminal. Mais cela n’a pas empêché les utilisateurs de donner leurs propres propositions de ce qui peut arriver. La plupart blâment la batterie, car la batterie chauffe et pourrait desserrer la colle qui maintient les deux parties ensemble. C’est une possibilité, même si c’est Google lui-même qui doit donner des explications et une solution aux utilisateurs.

Quoi qu’il en soit, c’est la pire chose qui puisse arriver à l’entreprise avec l’arrivée imminente du modèle Pixel 4a dont nous avons parlé à plusieurs reprises. Nous verrons comment les événements se déroulent et nous verrons si l’entreprise explique ce qui se passe