La nouvelle génération est déjà une réalité et de nombreux acteurs sont jouir des nouvelles consoles. Dans le cas de Microsoft, la société américaine a sorti il ​​y a une semaine la Xbox Series X et la Xbox Series S, qui sont devenues le meilleur lancement de l’histoire de la marque. Mais, quelque chose que nous ne savons pas encore est combien coûteront les jeux première partie Xbox de nouvelle génération.

Les prix n’ont pas augmenté depuis quelques générations, il n’est donc pas rare de les voir augmenter. Tim StuartEt nous continuerons sans le savoir, au moins pour l’instant. Xbox n’a pas encore sorti de jeux de nouvelle génération et n’a pas eu à faire face à la décision d’établir un prix pour vos jeux. Vous savez déjà que c’est l’une des grandes controverses, car il existe des éditeurs comme Prendre deux que les prix ont augmenté; aussi Sony Il l’a fait avec les premiers jeux de société sur PlayStation 5.

Dans une conférence (transcrite par Seeking Alpha), le directeur financier depuis Xbox, Tim Stuart, a parlé à ce sujet, mais est revenu sur ne pas clarifier ce que Microsoft va faire: «Je ne pense pas que nous allons encore faire des annonces spécifiques sur les prix de première partie. […] Nous allons donc l’annoncer en temps voulu“Pour le moment, il n’y a toujours pas de date pour en savoir plus à ce sujet.

“Les prix n’ont pas augmenté […] depuis quelques générations, donc ce n’est pas étrange voir des choses comme ça se produire “, a commenté Stuart. Le directeur a insisté sur le fait que les coûts sont maintenant plus élevés et cela montre:” Les coûts de création augmenter. Et ces éditeurs et créateurs de contenu, y compris nous-mêmes, veulent s’assurer que des profils de marge brute sont générés. correct et les bons profils de revenus pour ce qu’il en coûte pour créer ces nouveaux jeux incroyables. “

Comme nous l’avons dit, les Xbox Series X et S sont déjà dans le marché et de nombreux joueurs apprécient ses fonctionnalités, que nous détaillons dans notre revue de la nouvelle Xbox. D’autres, par contre et malheureusement, n’ont pas pu obtenir de machine et ils ne savent pas quand ils pourront le faire. En fait, Microsoft a confirmé qu’il s’attend à avoir des problèmes de stock jusqu’au printemps.

