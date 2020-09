La Xbox Series S offre un excellent rapport qualité-prix avec son prix de 299 $ par rapport à la fois à la Xbox One de génération précédente et aux toutes nouvelles Xbox Series X et PS5.

La console moins chère sera encore plus abordable via des plans de paiement tels que le programme Xbox All Access, qui comprend également l’accès au Xbox Game Pass Ultimate et aux jeux en nuage.

La console devrait plaire aux joueurs occasionnels et aux familles qui achètent du nouveau matériel avec un budget limité, en particulier l’année des nouvelles difficultés économiques liées au coronavirus.

Plus tôt cette semaine, Microsoft a confirmé les rumeurs selon lesquelles une version moins chère de la Xbox Series X était en préparation. La société n’a pas tardé à réagir à une série de fuites montrant la conception complète de la console, ainsi que son prix. La première chose que Microsoft a confirmée à propos de la série S était qu’elle coûterait 299 $. Quelques heures plus tard, la société a publié une vidéo promotionnelle qui révélait les spécifications complètes de l’appareil, ainsi que les dates de précommande et de sortie des deux consoles Xbox de nouvelle génération. Maintenant que toutes les Xbox Series S pertinentes ont été annoncées, les joueurs ont commencé à la comparer avec la PlayStation de nouvelle génération, probablement moins chère, la PS5 Digital Edition.

L’édition numérique PS5 présente deux avantages majeurs par rapport à la série S, et même à la série X. Tout d’abord, elle a les mêmes spécifications que la PS5 régulière, ce qui signifie qu’elle sera plus puissante que la série S. Deuxièmement, la PS5 sera ont beaucoup plus de jeux propriétaires que la Xbox. Même si l’édition numérique coûte 399 $, ce qui serait 100 $ de plus que la série S, ce serait toujours un meilleur choix pour certains joueurs. Ce niveau de prix n’a cependant pas encore été confirmé. Quoi qu’il en soit, il est indéniable que 299 $ est une trop bonne affaire pour être ratée cette année.

Même sans les performances supplémentaires de la PS5 Digital Edition, et même sans les premiers jeux de société, nous cherchons toujours un appareil qui coûte 299 $. C’est l’année du nouveau coronavirus, lorsque certains parents et joueurs ne pourront peut-être pas se permettre de nouvelles consoles et de nouveaux jeux. Le prix descend à 24 $ par mois si vous êtes prêt à vous lancer dans le programme Xbox All Access, fourni avec Xbox Game Pass Ultimate. Cela vous donne accès à plus de 100 jeux, ainsi qu’à des jeux en nuage à partir du 15 septembre. De plus, les membres Xbox All Access existants pourront passer aux séries S et X plus rapidement que jamais.

En plus d’All Access, d’autres détaillants peuvent proposer leurs propres plans de paiement échelonnés, ce qui rendra la série S encore plus facile à acheter. Tout cela devrait être plus que suffisant pour les joueurs occasionnels qui ne sont pas nécessairement intéressés par les jeux les plus récents ou par les titres exclusifs de Sony, mais qui veulent un nouveau matériel de jeu qui durera plusieurs années.

Comparaison des spécifications officielles entre la Xbox Series X et la Xbox Series S. Source de l’image: Microsoft

La Xbox Series S contient le même processeur que la série X et le même disque dur rapide, comme le montre la comparaison des spécifications de Microsoft ci-dessus. Il prend également en charge le même SSD personnalisé externe que la série X. C’est dans le département GPU que cela prend un coup, mais Microsoft vise toujours une résolution de 1440p, 120 images par seconde, une reprise instantanée et un traçage de rayons. C’est un ensemble incroyable de fonctionnalités et vous aurez du mal à créer un PC de jeu pour le même prix. La vidéo de présentation Xbox Series S de Microsoft présente toutes les fonctionnalités de la console:

Le prix de 299 $ est incroyable pour la console, surtout si vous êtes un joueur occasionnel qui ne joue à Fortnite qu’avec des amis et qui utilise la console pour diffuser des vidéos. De même, si vous êtes le parent ou le grand-parent d’un enfant qui commence à peine à jouer, la Série S pourrait être exactement ce que le médecin vous a ordonné, surtout si elle est associée au Xbox Game Pass et au cloud gaming. À propos, le programme Xbox All Access a été élargi pour inclure 12 pays supplémentaires, ce qui signifie que des plans de versement seront disponibles sur plusieurs autres marchés pour la série S.

Pour le même prix de 299 $, vous pouvez acheter la Xbox One S dès maintenant, mais vous ne devriez pas. La console de la génération précédente baissera probablement de prix d’au moins 100 $ cette saison des vacances. Mais même dans ce cas, vous devriez plutôt choisir la série S. La Xbox Series S à 299 $ n’est pas seulement plus rapide que la One S, elle est également beaucoup plus rapide que la Xbox One X maintenant abandonnée.

Console Xbox Series S placée verticalement à côté de la manette sans fil Xbox. Source de l’image: Microsoft

Enfin, des jeux comme le prochain Call of Duty: Black Ops Cold War et Cyberpunk 2077 fonctionneront parfaitement sur toutes les nouvelles consoles, y compris la série Xbox S. Ce que vous êtes sur le point de regarder ci-dessous sera disponible sur une console de nouvelle génération à 299 $. dans seulement deux mois (même si Halo Infinite ne le sera malheureusement pas):

