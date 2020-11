La nouvelle génération de consoles Microsoft, composée de la Xbox Series X et du Xbox Series S, a commencé à être livré aux magasins. Cela signifie, en même temps, que les canaux technologiques ont déjà une première approche de leurs caractéristiques et sensations. Et si le premier est une vraie bête avec beaucoup de puissance que l’on peut acheter autour de 499 $, le second coûte presque la moitié de 299 $. Bien que son prix incite beaucoup à analyser leur achat, dans les lignes suivantes, nous tenterons de démêler ses avantages et ses inconvénients.

Dans un premier temps, bien sûr, on peut dire que la Xbox Series S coûte moins cher car elle en fait moins. Il ne peut pas exécuter de jeux en 4K mais s’en tient à 1440p. Il n’a pas de lecteur de disque optique. Ce n’est pas non plus un lecteur Blu-ray 4K, l’un des atouts de sa sœur aînée. De plus, bien que son stockage d’origine soit de 512 Go, on ne peut pas vraiment utiliser plus de 364 Go, car le reste est occupé par le système d’exploitation. Et si nous étendons cette capacité de 1 To, sa valeur sera déjà proche de celle de la console la plus importante de cette génération.

Avec ces clarifications apportées, nous pensons que c’est le bon moment pour analyser quels acheteurs pourraient être à l’aise avec une Xbox Series S, en laissant de côté, pour l’instant, la Xbox Series X.

Une console au profil très défini

Remontons un peu dans le temps. Beaucoup de ceux qui analysent aujourd’hui l’opportunité d’acquérir une Xbox Series X ou une Xbox Series S, étaient au début de la vingtaine lorsque la Xbox 360 est apparue.Par conséquent, beaucoup ont eu du mal à se procurer cette console à l’époque de son lancement. Ils ont dû attendre que le prix baisse un peu. Il n’y avait pas de solution moins chère à la solution principale, en d’autres termes.

En revanche, tous ceux qui voulaient profiter des derniers jeux, doivent forcément disposer de la dernière génération de consoles. Surtout ceux qui aimaient les jeux multijoueurs en ligne avec des amis.

Mais, déjà immergé dans ce 2020 exceptionnel, on peut dire que l’écosystème Microsoft est complètement différent de ce qu’il était auparavant. Sans aller plus loin, l’abonnement au Xbox Game Pass est devenu la solution incontournable. Les jeux multijoueurs en ligne peuvent souvent être joués à travers les générations sans grande difficulté. Non seulement cela. Les jeux Xbox publiés par Microsoft peuvent également être joués sur des PC Windows. Nous ne perdons donc plus autant si nous prenons un peu de retard dans les mises à jour.

Et à cela, nous devons ajouter une autre question. Si le facteur le plus différenciant des nouvelles consoles par rapport aux habitants de Redmond est le lecteur Blu-ray 4K, quel sens cela a-t-il de payer trop cher au cas où nous n’aurions pas de télévision 4K ou de moniteur 4K? Tout ce pouvoir serait simplement jeté.

Et comment saurons-nous alors si la Xbox Series S est faite pour nous?

Comme nous l’avons déjà dit, dans le cas d’un écran 4K, peut-être que le Blu-ray serait un facteur différentiel. En fait, d’autres améliorations plus liées au logiciel sont présentes dans les deux versions de la série S, ce qui rend l’expérience meilleure que les générations précédentes sans le meilleur du matériel.

Comme nous l’avons mentionné au début, si les SSD offrent une meilleure vitesse, les plus rapides sont également chers. Pour que Microsoft nous propose une console assez peu coûteuse comme la Xbox Series S, il a fallu lésiner un peu sur l’espace de stockage.

Et bien que le poids des jeux baisse un peu dans la série S par rapport à la série X ou aux ordinateurs, puisque les packages de texture 4K ou similaires ne sont pas nécessaires, la vérité est que chaque titre a un poids suffisamment important pour que nous puissions en penser deux. fois dans l’opportunité de l’occuper avec lui.

Par conséquent, la question que vous devriez vous poser, ou le facteur auquel vous devez vous arrêter lorsque vous devez choisir entre l’une des deux consoles de Microsoft, devrait être davantage liée au lecteur de disque optique.

Dois-je acheter la Xbox Series S ou non?

Et nous arrivons à la question à un million de dollars. Dois-je acheter la Xbox Series S ou non? À notre avis, cette option n’est la meilleure que dans le cas où vous n’avez pas déjà l’argent que coûte une Xbox Series X avec tous les accessoires qui vous permettront d’en profiter vraiment. Si les résolutions 4K n’attirent pas votre attention, vous ne ferez pas une mauvaise affaire avec votre série S de démarrage, puis dépenserez un peu plus pour augmenter son stockage.

Dans un marché en forme comme celui actuel, au milieu de la pandémie de coronavirus, nous pensons que la série S a tout son sens dans le monde, en particulier pour les personnes qui ne veulent pas dépenser trop mais qui profitent tout de même d’une expérience Xbox Nouvelle génération avec tous les avantages du Game Pass.

En attendant, si vous voulez certaines des consoles haut de gamme de la nouvelle génération, vous voudrez probablement lire notre comparaison entre PlayStation 5 et Xbox Series X avant de vous décider.

