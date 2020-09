La présentation de la Xbox Series S n’a laissé personne indifférent. Microsoft le définit comme la plus petite Xbox jamais vue, un qualificatif qui a beaucoup d’histoire derrière lui, car comme certains de nos lecteurs le savent, la première Xbox était une énorme console, et les systèmes suivants ont également atteint le marché avec une taille considérable, la Xbox 360 étant la seule exception à cette règle.

En termes de design, la Xbox Series S prend, comme point de départ, la ligne de base que nous avons vue sur Xbox One X, bien que jeintroduire de petits changements pour une finition plus élégante et attrayante. En général, j’aime le résultat obtenu par Microsoft, même si vous le savez, en fin de compte, l’important est à l’intérieur.

Au niveau matériel, la Xbox Series S a une configuration très intéressante, car elle conserve certaines des forces de la Xbox Series X, comme la Processeur Zen 2 et lecteur SSD, mais il est livré avec un GPU moins puissant et une mémoire moins unifiée. Ces deux clés n’ont pas fini de plaire à certains développeurs, qui ne voient pas cette démarche de Microsoft d’un bon œil en raison des limitations qu’elle pose et de la façon dont elle complique les développements multiplateformes. Nous avons déjà eu l’occasion d’en parler, nous vous avons invité à commenter et la plupart d’entre vous vous êtes montrés en faveur de la Xbox Series S.

Ed Boon pense que la Xbox Series S pourrait être la console la plus vendue

Le co-créateur de Mortal Kombat, Ed Boon, s’est distancé de ces développeurs contre la Xbox Series S et a donné une réponse énergique, il pense que ladite console est un succès car «Démocratise» la nouvelle génération, et joue un rôle similaire à celui de l’iPhone SE 2020, il permet à l’utilisateur de profiter d’un haut niveau de performances sans avoir à assumer un prix de vente élevé.

Je pense que la comparaison qu’Ed Boon a faite c’est un peu « pris à la pince à épiler », mais ce n’est pas sans signification et ça a un bon point. La Xbox Series S est une console nouvelle génération qui dispose d’un matériel clairement supérieur à la Xbox One X, et son prix de vente est assez attractif, puisqu’aujourd’hui pour 299 euros on ne pouvait pas monter un PC à la hauteur de ladite console, ni se tournant même vers le marché de l’occasion.

Ed Boon est tellement convaincu que la Xbox Series S est un pas dans la bonne direction qu’il pense qu’elle pourrait éventuellement devenir sur la console la plus vendue de la nouvelle génération. Nous ne pouvons pas l’exclure, mais je suis convaincu que ce ne sera pas aussi facile qu’il y paraît. La raison est simple, la PS5 aura une version sans lecteur optique qui coûtera 399 euros, seulement 100 euros de plus que la Xbox Series S. Pour ce prix, la console Sony offre une valeur très compétitive et pourrait finir par attirer un plus grand nombre d’utilisateurs.