Oh ouais, ce moment est venu. Dans APPUYEZ SUR LE BOUTON nous avons pu essayer un Xbox série x pendant les derniers jours grâce à Microsoft Oui Xbox Mexique. C’est notre revue de ce que propose la nouvelle console de ce géant.

Avant de continuer, sachez que nous répondrons aux questions que vous vous posez concernant cette console et le Playstation 5

Xbox La dernière génération n’a pas passé un bon moment, avec des déclarations, des décisions terribles et un lancement très délabré, la vérité est qu’il semblait difficile de redresser ce bateau appelé Xbox One et cela donne l’impression qu’ils l’ont eux-mêmes accepté et ont décidé il y a des années de concentrer leurs efforts sur l’avenir … c’est-à-dire, dans tout ce qu’ils offrent pour cette génération naissante.

Nous commencerons à reculons, donnerons d’abord un verdict, puis entrerons dans les détails afin que vous puissiez voir comment nous en sommes arrivés à cette conclusion. Nous avons commencé.

La Xbox Series X en vaut-elle la peine?

Définitivement oui. La rétrocompatibilité avec des temps de chargement réduits, des améliorations visuelles et 60 images par seconde font de la nouvelle console Microsoft C’est un trésor, car si vous êtes fan de cette plateforme depuis des années, cela vous permettra de continuer à jouer aux jeux que vous possédez déjà, mais dans des versions améliorées.

Au contraire, si vous avez toujours opté pour des plateformes de Nintendo ou de Sony, c’est l’occasion idéale de découvrir ces franchises qui n’ont jamais quitté PC ou Xbox, Sans oublier que vous avez près de 2 décennies de contenu à examiner ici.

Cependant, nous avons ici une question plus intéressante: La Xbox Series X vaut-elle vraiment la peine d’être achetée MAINTENANT? Vous avez 2 soupes (sans jeu de mots):

Si vous avez déjà un Xbox One, réfléchissez à deux fois. La nouvelle console est en rupture de stock de prévente ce qui est un obstacle en soi, en plus des jeux qui sortiront autour du lancement de la Série X Oui S, sortira également pour la dernière génération; De plus, tous ces jeux auront une sorte de patch à mettre à jour gratuitement vers une version améliorée lorsque vous obtiendrez le Série X ou S plus tard. Beaucoup de ces correctifs, comme nous le disons, seront gratuits; d’autres sont des correctifs qui rendront les développeurs gourmands. Salut, Remède.

Maintenant, par contre, si le FOMO vous gagne et que vous décidez d’acheter la console ou peut-être que vous l’avez déjà fait en pré-vente et que vous l’attendez avec impatience, rien n’est perdu. Dans ce cas, eh bien vous avez beaucoup de choses à vous amuser sur votre nouvelle console, ne vous attendez pas à quelque chose de nouvelle génération avant la sortie de Halo Infinite en 2021. Cela peut ressembler à une plainte, mais Microsoft il ne fait rien de stupide; Ils n’ont pas retardé le lancement de la console lorsqu’ils ont retardé Halo Infinite parce qu’ils savent qu’ils ont une excellente offre de jeux. Procurez-vous un Game Pass et vous verrez que vous ne vous ennuyez pas une seconde en attendant des jeux exclusifs.

Et en parlant de Game Pass …

C’est certainement l’arme secrète de Xbox Et sachez que cela pourrait être la clé pour conquérir une plus grande partie du marché dans cette génération. Si vous avez encore des questions sur ce qu’est Game Pass, nous vous expliquons très rapidement afin que vous puissiez voir ce qu’il représente pour Microsoft:

Pour 229 pesos par mois, vous avez accès à un catalogue d’un peu plus de 100 jeux rotatifs que vous pouvez télécharger sur votre console et jouer. Jeux exclusifs Xbox (le cas échéant), Ils arriveront le JOUR UN à ce service et vous pourrez y jouer sans investir soudainement les 1700 pesos qu’ils coûteraient autrement.

Vous avez certainement entendu parler de l’acquisition de Bethesda et tous ses petits frères de Xbox; Eh bien, tous les jeux qu’ils lancent dans le futur (sans compter les exclusivités qu’ils avaient déjà acceptées sont Sony), atteindra Passe de jeu JOUR UN.

À propos, contrairement à ce que rapportent de nombreux médias, Les jeux Bethesda ne seront PAS exclusifs à Xbox. Si c’est la seule raison pour laquelle vous souhaitez faire de la console, vous pourriez être très déçu car les informations à ce sujet sont AU PLUS ambiguë, sans compter que la position officielle au moment de la rédaction de ce texte est que “ils vont revoir et décider jeu par jeu” s’il sera exclusif ou multiplateforme.

Qu’est-ce que la Xbox Series X offre d’autre? Qu’est-ce qui nous a surpris et qu’est-ce qui peut être amélioré?

Depuis qu’ils ont introduit le Xbox série x en décembre de l’année dernière, il était clair que Microsoft Je misais sur une console très, très puissante. Les “12 téraflops” que la Série X a été répétés ad nauseam.

Nous n’allons donner le vertige à personne en répétant les chiffres, les initiales des processeurs, les puces et autres. Allons droit: Comment toute sa puissance se traduit-elle en divertissement pour vous? Facile:

Vitesse et amélioration visuelle

Les temps de chargement sont pratiquement inexistants et les jeux tournent à 60 FPS. La vérité est qu’un écran de chargement contenant des conseils, un historique, des données et plus encore passe si vite que vous ne pourrez même pas le lire.

C’est là que la nouvelle génération est le plus vue. C’est le pari fort de Microsoft pour les années suivantes et jusqu’à présent, ils remplissent tout ce qu’ils ont promis.

Contrôle et accessoires

Xbox vous n’avez pas le temps de limiter vos consommateurs, vous ne pouvez pas vous permettre ce luxe, c’est pourquoi absolument toutes les commandes et accessoires du Xbox One qui sont connectés via USB, seront pris en charge dans la nouvelle génération de Microsoft.

Aussi tous les écouteurs qui fonctionnaient sur votre ancienne console.

Si vous avez aimé le contrôleur Xbox One, vous aimerez également celui-ci car les minuscules changements qu’il a sont pour le mieux.

Une texture légèrement ondulée à l’arrière vous donne une meilleure adhérence qu’en combinaison avec une vibration plus fine et pointer vers les déclencheurs vous aidera à vous sentir plus immergé dans tout ce que vous jouez.

L’autre grande différence que le contrôle des séries S et X a par rapport à la génération précédente, est le bouton de partage.

Dans la section accessoires pour le Série XIl n’y a pas grand chose, mais il y a un SSD de 1 To pour augmenter le stockage de votre console qui a un autre tera pour tous ces jeux. Nous vous recommandons d’attendre un peu que le prix de cette technologie baisse, car la carte d’extension coûte environ 220 $. À peu près identique à la série S.

Sans oublier que vous pouvez utiliser un disque dur externe ordinaire pour stocker vos jeux Series X, puis les copier sur le SSD interne pour continuer à profiter de temps de chargement rapides. C’est un processus qui prendra entre 5 et 10 minutes selon la taille du jeu en question, mais cela vous fera économiser beaucoup d’argent. Prenez ces minutes pour aller aux toilettes et préparer une collation, tout ira bien.

Jeux

(Image introuvable car il n’y a pas de jeux exclusifs sur la plateforme)

Nous l’avons déjà mentionné, mais nous devons être incisifs. Une personne achète une console pour jouer à des jeux, pour ne pas dire “regardez combien de puissance elle a”.

Dans cet esprit, nous ne pouvons pas vous recommander d’acheter une Xbox de nouvelle génération pour le moment (ils sont déjà épuisés de toute façon), car l’offre de nouveaux jeux se trouve également dans la dernière génération et vous pourrez éventuellement transmettre ces jeux à votre Series X quand tu le saisis via son Livraison intelligente En passant, cela devrait être une règle pour l’industrie: Vous achetez un jeu et vous obtenez simplement la meilleure version pour votre console. Malheureusement, tous les développeurs n’optent pas pour cela et il semble même qu’ils veuillent confondre le consommateur pour qu’il achète deux fois le même jeu, mais c’est un autre problème.

Soit dit en passant, suivez-nous partout car dans les jours suivants, nous aurons également un bilan de nombreux jeux à venir et nous entrerons dans le détail de cette éventuelle confusion afin que vous l’évitiez.

Une autre chose qui nous semble très importante est la fonction de CV rapide. Les séries X et S nous permettent d’avoir plusieurs jeux en pause et disponibles pour y revenir sans avoir à passer par tous les écrans de chargement.

Quelques secondes pour passer de Red Dead Redemption 2 à Ori; quelques secondes pour passer de Gears 5 à Watch Dogs: Legion. C’est vraiment impressionnant.

Chauffage

Depuis les jours de l’infâme anneau rouge de la mort dans le Xbox 360Tout le monde a peur d’acheter une console le jour du lancement car il y a une croyance que c’est là que le «mauvais» sort et oui, cette possibilité existe toujours et depuis avant 360; Mais peu importe à quel moment de la vie de la console vous le faites, le risque est toujours là. Alors gardez bien votre garantie et au cas où vous auriez de la malchance, cela ne devrait pas arriver aux adultes.

Cependant, cela nous amène à une autre grande peur de tous: Surchauffe.

Au cours de notre expérience avec le Xbox série xLa console a bien sûr chauffé, comme toute électronique, mais jamais à un niveau inquiétant ou qui était inconfortable pour notre main lors de la vérification de cet aspect. La structure verticale et le système de ventilation fonctionnent à merveille, sans compter qu’il est extrêmement silencieux. Nous avons entendu plus la vibration de la commande que la console en marche.

Pour terminer…

Très probablement, une grande majorité de joueurs ont déjà décidé ce qui est et ce qui n’est pas chaque console qui sera mise en vente la semaine prochaine et rien ne changera d’avis. D’accord, notre intention en couvrant la prochaine génération est d’essayer de clarifier l’image pour ceux qui réfléchissent à quoi acheter, ceux qui recherchent de nouvelles options et surtout ceux qui veulent se donner la possibilité d’essayer quelque chose de nouveau.

Nous savons également que les jeux sont ce qui fait les consoles, alors à PUSH THE BUTTON, nous réexaminerons la Xbox Series X dans quelques mois, lorsque le paysage changera.. Sera-ce pour le meilleur ou pour le pire? Le temps nous le dira …

Texte de Pablo Corzo pour APPUYEZ SUR LE BOUTON.