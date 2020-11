Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Quelque chose qui a été critiqué pour Xbox Series X | S est son manque d’exclusivités le jour de son lancement et ses premiers mois sur le marché. Cependant, Microsoft a réussi à obtenir l’exclusivité de la version nouvelle génération de Yakuza: Like a Dragon, qui accompagnerait le système lors de sa première. La mauvaise nouvelle est que le jeu ne fera étonnamment pas partie de la gamme de lancement de console de Microsoft au Japon.

Il était largement connu que le nouveau titre de Ryu Ga Gotoku Studio arriverait le jour du lancement de la Xbox Series X | S, mais ce week-end, Game Watch (via ResetEra) a rapporté qu’il y avait un changement dans les plans et que le jeu ne fera pas ses débuts. avec la console au Japon le 10 novembre, alors que Microsoft Japon annonçait le retard indéfini de Yakuza: Like a Dragon.

Dans le cas où vous l’avez manqué: SEGA prépare un film Yakuza.

L’incertitude entoure Yakuza: comme une sortie de dragon sur Xbox Series X

Cela est une surprise, car selon le site, la presse a eu l’occasion de jouer une version de test et apparemment, elle était prête à faire ses débuts. Ce qui est le plus frappant, c’est l’incertitude entourant cette nouvelle, car SEGA a été contacté et a mentionné qu’il n’a pas encore «annoncé officiellement le lancement de Yakuza: comme un dragon pour la Xbox Series X au Japon».

Il est important que vous sachiez que ce changement dans la première n’affectera que le Japon, de sorte que les joueurs de PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X | S et PC dans l’Ouest pourront jouer le titre le 10 novembre sans problème.

Cette décision est déroutante, car Yakuza: Like a Dragon est un titre qui devrait attirer de nombreux utilisateurs au Japon, car il s’agit d’un titre majeur de SEGA qui ne fera ses débuts sur PlayStation 5 que des mois plus tard. Il convient toutefois de mentionner que le titre a fait ses débuts dans la région en tant qu’exclusivité PlayStation 4 plus tôt cette année.

Que penses-tu de ceci? Que pensez-vous de ce retard inattendu? Dites le nous dans les commentaires.

Yakuza: Like a Dragon fera ses débuts le 10 novembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC (Windows 10 et Steam). La version console de nouvelle génération sera une exclusivité temporaire de la Xbox Series X | S et fera ses débuts le même jour, tandis que les utilisateurs de PlayStation 5 devront attendre son lancement, prévu pour le 2 mars 2021. Vous pouvez trouver plus d’actualités sur lui si vous visitez son dossier.

