La nouvelle génération de consoles Microsoft a pris un bon départ, en parlant de la meilleur lancement Xbox de tous les temps. Et c’est que bien que l’exécutif n’ait pas révélé de chiffres concrets, tout indique que la vente de Xbox Series X et Series S sera bien supérieure à celle obtenue par la Xbox One.

Cependant, la Xbox Series X et la PlayStation 5 ont souffert d’une énorme pénurie depuis leur lancement en novembre, avec une saison des vacances qui aggrave sans aucun doute les problèmes, et des vues prospectives le montrent. problèmes de stock ne sera pas résolu immédiatement maintenant que nous sommes en 2021.

Cela a été déclaré dans leur dernière interview par Larry Hryb et Phil Spencer, qui ont assuré que, même si le lancement des consoles était évidemment un moment fort de l’année pour Microsoft, les deux consoles ils vendent “trop ​​vite” en ce moment.

Et, comme Spencer lui-même l’a déclaré dans des interviews récentes, «Certaines personnes me demandent:« Pourquoi n’avez-vous pas construit plus de Xbox Series X? Pourquoi n’avez-vous pas commencé plus tôt? […] Nous ne les retenons pas nous les construisons aussi vite que possible. Nous avons toutes les lignes de production en place. J’étais au téléphone la semaine dernière parler à Lisa Su d’AMD demandant «Comment pouvons-nous obtenir plus? C’est quelque chose sur lequel nous travaillons constamment.

D’autre part, Spencer a également souligné que Sony était dans la même situation avec la PlayStation 5 pour le moment, ainsi que NVIDIA et AMD eux-mêmes avec leurs nouvelles cartes graphiques, précisant que ce n’est pas un problème propre à Microsoft.

Malgré cela, les dernières déclarations des responsables de toutes ces entreprises nous font penser que l’équilibre entre l’offre et la demande Et les problèmes de stock de la nouvelle génération de consoles se rattraperont tôt ou tard, même si nous devrons sans doute encore attendre au moins après le premier trimestre de 2021 pour pouvoir facilement mettre la main sur les nouvelles Xbox Series X et Series S .