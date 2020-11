Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Malgré le fait que nous vivons dans une période difficile en termes économiques en raison du large impact de la pandémie de coronavirus (COVID-19), les consoles ont fait leurs débuts il y a quelques jours et le plus intéressant est qu’elles ont été excellemment reçues sur le marché à un point tel qu’elles il y a eu des pénuries dans plusieurs régions. Les nouvelles consoles de Microsoft, Xbox Series X et Xbox Series S, traversent une période de rupture de stock et Microsoft a confirmé que cela se poursuivrait presque jusqu’au milieu de 2021.

Microsoft a récemment confirmé qu’il avait eu le meilleur lancement de console de son histoire, ce qui devrait certainement être célébré, mais malheureusement, il n’y avait pas suffisamment d’unités prêtes et la demande n’est pas satisfaite.

Le patron de la marque Xbox, Phil Spencer, s’est aujourd’hui excusé pour les problèmes liés à cette pénurie et bien qu’il ait affirmé qu’il se conformerait à la demande, il y a quelques jours, le manager a confirmé que la pénurie se prolongerait de plusieurs mois. Il n’avait pas été précisé combien de temps durerait cette période au-delà de quelques mois, mais récemment, le directeur financier de Microsoft a annoncé que la situation durerait au moins 6 mois.

Microsoft prévoit de commencer à répondre à la demande de Xbox Series X | S jusqu’en 2021

Lors de la Jefferies Interactive Entertainment Conference, transcrite par Seeking Alpha (via GameSpot), le manager Tim Stuart a rapporté que la période de pénurie que subit la Xbox Seris X | S dans plusieurs pays se poursuivra au moins jusqu’en avril 2021, ce qui signifie que la console ratera la fin de la saison des ventes de l’année.

«Je pense que nous continuerons à voir des pénuries d’approvisionnement alors que nous entrons dans le trimestre d’après les vacances, le troisième trimestre de Microsoft ou le premier trimestre civil. Et puis nous arriverons au quatrième trimestre, avec toute notre chaîne d’approvisionnement en course dans les mois précédant l’été », a déclaré Stuart.

Ainsi, la pénurie durera près de 6 mois à compter de la première de la Xbox Series X | S, mais le manager a mentionné qu’il s’attend à ce que l’offre corresponde à la demande dans plusieurs pays. La console est devenue disponible dans le monde entier le 12 novembre et s’est rapidement épuisée. Le Mexique n’a pas fait exception et, bien que les unités Xbox Series S soient toujours abondantes, les consoles Xbox Series X sont à peine disponibles dans les magasins, comme Amazon.

«Et ce sera jusque-là lorsque le profil de l’offre commencera à répondre au profil de la demande. Vous serez en vacances. Nous augmenterons l’offre au cours des 4, 5 et 6 prochains mois. Et c’est à ce moment-là que nous espérons vraiment voir que le profil de la demande commence à être satisfait, ce qui sera vraiment formidable », a commenté le responsable.

La Xbox Series X | S a fait ses débuts le 10 novembre dans le monde entier. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à ce système en visitant cette page.

