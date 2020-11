Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

La nouvelle génération de consoles Microsoft est déjà là avec nous, avec une forte demande car avant son départ officiel et avec l’épuisement des stocks dans la plupart des pays du monde, le Xbox Series X / S ils sont officiellement un succès retentissant. Phil Spencer avait déjà dit auparavant que les ventes dépendraient du stock et non de la demande, car il ne s’était pas trompé car les consoles sont épuisées dans tous les territoires de vente.

Le directeur général en a parlé sur Twitter, où il célèbre que “Au cours des 24 premières heures, plus de consoles ont été vendues, dans plus de pays, que jamais auparavant” “Nous travaillons avec les magasins pour réapprovisionner les unités le plus rapidement possible. Ils continuent de nous montrer que la puissance de connexion des jeux est plus importante que jamais.” Ajoute Spencer.

Cela constitue un énorme soulagement pour Spencer, qui craignait à l’époque l’arrêt de la Xbox. Cela a été commenté dans une interview avec le médium CabaneActualités, dans cette interview, Spencer assure qu’après le lancement de la Xbox One et la sortie de Don Mattrick (ancien leader de la marque), toutes les divisions internes étaient divisées, la fermeture de Xbox était donc une possibilité à ce moment-là.

Dans les mots de Spencer:

“Je dirais que certaines parties de la plate-forme n’étaient pas complètement terminées lorsque nous avons lancé [el Xbox One], mais félicitations à l’équipe. C’était en novembre. Marc est allé chez Sonos. Nous n’avions pas non plus de PDG chez Microsoft à l’époque car Steve Ballmer était parti. Satya Nadella devient donc PDG en février. Et donc la question est: allons-nous de l’avant avec Xbox? Parce que nous étions vraiment surpassés par PlayStation sur le marché à l’époque. Est-ce que nous y investissons toujours? Ou prenons-nous une décision différente? “

Mais c’est Spencer lui-même qui a sauvé la division Xbox, parlant personnellement avec Satya Nadella, PDG de Microsoft, le convaincant du potentiel de la Xbox.

Voici ce que le patron actuel de la Xbox en a dit:

“[Nadella] et j’ai eu une conversation, et je lui ai fait la vente. J’ai dit “vous savez, les jeux vidéo peuvent être une catégorie de consommateurs très importante pour l’entreprise”. Il ne l’a pas tout à fait vu à l’époque, pas du point de vue des données […] mais il était prêt à parier sur nous en équipe.

Je pense que la raison pour laquelle j’ai fini dans ce poste, franchement, c’est que le reste des dirigeants était parti. Je me dis que j’étais la dernière personne à rester à table, et il y a du vrai à cela. “

