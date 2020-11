Bonne nouvelle de Microsoft après le lancement de sa console nouvelle génération, Xbox série x, qui a été accompagné d’une version moins chère, Xbox Series S. Pour reprendre les mots de Phil Spencer, c’est “le le plus grand lancement de l’histoire de la Xbox. En 24 heures, plus de nouvelles consoles ont été vendues, dans plus de pays que jamais. Nous travaillons avec le commerce de détail pour réapprovisionner le plus rapidement possible. ” Suite à ces propos, l’analyste commercial VGChartz a estimé que La Xbox Series X / S s’est vendue entre 1,2 et 1,4 million d’unités au lancement.

Xbox série x Il s’agit de la version la plus réussie de la plateforme, vendue le jour de son lancement, le 10 novembre dernier, entre 800.000 et 925.000 unités. Pour sa part, Xbox Series S a été satisfait d’accumuler entre 400.000 et 475.000 unités. Sans être une surprise, le marché sur lequel Xbox a eu le plus de succès a été les États-Unis, accumulant plus que les ventes susmentionnées. Aux États-Unis seulement, entre 670 000 et 780 000 unités sont estimées, tandis qu’en Europe, entre 340 000 et 400 000 unités sont estimées.

Contrairement à la PS5, la Xbox Series X / S présentait un lancement mondial dans 40 pays au total mardi dernier, 10 novembre. Maintenant, nous devrons attendre comment leurs ventes se poursuivent au fil des semaines.