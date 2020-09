La Xbox Series X sera lancée le 10 novembre pour 499 $, a annoncé Microsoft mercredi.

Les précommandes Xbox Series X et Xbox Series S ouvriront le 22 septembre.

Xbox All Access offrira aux clients la possibilité d’obtenir une nouvelle console et 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate à partir de 24,99 $ par mois.

Juste un jour après avoir confirmé l’existence de la Xbox Series S, Microsoft a finalement annoncé la date de sortie et le prix de la Xbox Series X. Comme prévu, la Xbox Series X coûtera 499 $ et sera lancée dans le monde aux côtés de la Xbox Series S le 10 novembre . Les précommandes pour les deux consoles nouvelle génération commencent le 22 septembre.

En plus d’annoncer les détails du lancement de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, Microsoft a également révélé qu’il étendait son programme Xbox All Access pour inclure les deux consoles. Si vous ne souhaitez pas payer pour la console à l’avance, vous pouvez obtenir Xbox All Access à la place, qui comprend une Xbox de nouvelle génération et 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate à partir de 24,99 $ par mois. Xbox Game Pass Ultimate comprend également le service d’abonnement EA Play sans frais supplémentaires, qui comprend plus de 60 des plus grands jeux EA, comme FIFA et Les Sims.

«Lorsque la Xbox Series X et la Series S seront lancées en novembre, cela annoncera une nouvelle génération d’expériences de jeu», déclare Phil Spencer, responsable de la Xbox, dans un article de blog. «Les jeux optimisés pour Xbox Series X et Series S à venir cette année sont conçus pour tirer pleinement parti de nos consoles les plus rapides à ce jour. Le premier jour, vous serez les premiers à profiter des versions nouvelle génération des jeux les plus attendus de l’année, tels que Gears Tactics, Tetris Effect: Connected et Ubisoft’s Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs: Legion. Ubisoft est connu pour tirer parti des nouvelles technologies et de la puissance du nouveau matériel pour proposer des jeux révolutionnaires, et nous pensons que vous serez époustouflé par l’expérience que vous vivrez en jouant à Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs: Legion sur Xbox. «

Avec la Xbox Series S à 299 $, un programme Xbox All Access étendu dans 12 pays, et l’ajout d’EA Play à l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate, Microsoft fait un effort très agressif pour devenir la console de choix cette saison des fêtes. Le seul véritable obstacle à la réalisation de cet objectif est le manque de contenu de première partie, car Halo Infinite a été retardé et nous n’avons entendu parler d’aucun autre grand titre pour le remplacer.

En parlant de la série S, si vous voulez en savoir plus sur ce qui sera certainement la console de nouvelle génération la moins chère du marché cet automne, Microsoft a partagé une vidéo et un article de blog mettant en évidence ses fonctionnalités et spécifications. Fondamentalement, la série S «offrira les mêmes performances exceptionnelles, tout en effectuant un rendu à une résolution inférieure».

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.