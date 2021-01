La Mi Watch peut désormais être achetée en Espagne. Mais pour une raison quelconque, il est proposé à un prix plus élevé que celui initialement annoncé.

Écrit par Christian Collado chez Xiaomi

Xiaomi a annoncé la version mondiale de la Mi Watch en octobre, garantissant que viendrait à un prix de seulement 99 euros pour devenir l’une des smartwatches les moins chères du marché – avec l’autorisation de la Mi Watch Lite.

Des mois ont passé et la Mi Watch a enfin atterri en Espagne. Mais à la surprise de beaucoup, il l’a fait à un prix 30 euros supérieur à celui initialement annoncé.

Prix ​​et où acheter la montre Xiaomi Mi

Lorsque la marque a annoncé la Mi Watch, elle l’a fait en déclarant que la montre viendrait au prix de 99 euros dans diverses régions d’Europe, dont l’Espagne.

Cependant, si nous accédons maintenant à la page produit sur le site Web de Xiaomi, nous verrons que le le prix de vente officiel est devenu 129,99 euros.

Heureusement, ceux qui veulent obtenir la montre à un prix un peu inférieur, environ 119 euros, ils peuvent le faire via des magasins tiers tels que Amazon.

Caractéristiques de la montre Xiaomi Mi

La Mi Watch est un montre clairement axée sur le sport. Il a 16 activités différentes pour la surveillance, lecteur de fréquence cardiaque avec SpO2, accéléromètre 3 axes et moniteur de sommeil. De plus, il comprend un bracelet en silicone adapté pour pratiquer tout type d’activité avec lui.

Intégrer un Écran AMOLED de 1,39 pouces entièrement tactile et couleur, et il est compatible avec les appareils Android et iOS. De plus, il arrive avec le assistant virtuel Amazon Alexa intégré dans son système d’exploitation, entièrement développé par Xiaomi.

Xiaomi Mi Watch 2020, fiche technique des caractéristiques Spécifications Dimensions 45,9 x 53,35 x 11,8 mm

32 grammes Écran AMOLED de 1,39 pouce 2,5D avec luminosité jusqu’à 450 nits Résolution 454 x 454 pixels Connectivité Capteurs Bluetooth 5.0 GPS, lecteur de fréquence cardiaque SpO2, accéléromètre 3 axes, capteur géomagnétique, capteur de pression, capteur de lumière ambiante Système d’exploitation Compatible avec Android 5.0+ et iOS 10.0 + Batterie 420 mAh

Charge magnétique