Xiaomi a mis en circulation une montre intelligente fin septembre 2020 avec la particularité d’avoir un écran rond, se distançant ainsi des précédents wearables tels que ses bracelets Mi Band. La Xiaomi Mi Watch a initialement mis les pieds en Chine bien que son arrivée sur le marché international était déjà anticipée, et finalement est officiellement arrivé en Espagne.

La montre est proposée à un prix plus élevé que celui initialement promis, même si elle la corrige en temps opportun grâce à sa première offre. Les 99 euros d’origine sont récupérés sous forme de promotion pendant trois jours, pour ensuite continuer à coûter 129,99 euros avec lesquels il continuera son voyage sur notre marché. La promotion sera active du 18 au 20 janvier 2021.

99,99 euros en promotion

Dans la Xiaomi Mi Watch, nous trouvons une horloge avec un écran AMOLED rond de 1,39 pouce de diagonale et cela promet (devra être testé) jusqu’à 16 jours d’autonomie avec tous les capteurs activés et interagissant fréquemment avec lui. La montre a un GPS intégré, nous pouvons donc faire du sport avec elle séparée de notre téléphone et elle synchronisera l’itinéraire plus tard.

Avec 32 grammes de poids, la Xiaomi Mi Watch offre les caractéristiques de base de ce type de montre comme la mesure des pas, la qualité du sommeil ou, par exemple, la mesure de notre saturation sanguine ou de notre fréquence cardiaque. Il a jusqu’à 117 modes sportifs prédéfinis à l’intérieur, en plus de l’option toujours présente de l’activité physique gratuite.

Comme nous l’avons dit, la montre est arrivée en Espagne et peut être achetée dans des endroits tels que MediaMarkt ou El Corte Inglés, ainsi que dans le propre magasin de Xiaomi, à la fois en ligne et dans les magasins physiques. La montre a un prix marqué de 129,99 euros bien que Il peut être acheté entre le 18 et le 20 janvier à un prix réduit de 99,99 euros.

Montre Xiaomi Mi

écran

AMOLED 1,39 ”

454 x 454 pixels

450 lentes

Dimensions / poids

45,9 x 53,35 x 11,8 mm / 32 g

Tambours

420 mAh (jusqu’à 16 jours d’autonomie)

La résistance

5 guichets automatiques

Compatibilité

Android 4.4 et supérieur

iOS 10.0 ou supérieur

Capteurs et connectivité

Bluetooth 5.0 BLE

Rythme cardiaque

Oxygène sanguin

GPS

Autres

Haut-parleur et microphone

Prix

129 euros

99 euros promotionnels

