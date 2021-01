La montre intelligente Xiaomi tant attendue avec un écran rond a finalement atterri en Espagne après que la marque a annoncé qu’elle serait mise en vente en décembre: La Xiaomi Mi Watch est déjà dans la boutique en ligne du fabricant. Bien entendu, les 99 euros annoncés vont jusqu’à 129 euros.

Le Mi Band est peut-être le bracelet le plus connu de Xiaomi, mais la marque n’est pas loin derrière en ce qui concerne les montres intelligentes. Et est-ce que Xiaomi a différents modèles à travers le monde; avec la Xiaomi Mi Watch Lite comme la smartwatch internationale la plus largement distribuée. Nous avons eu l’arrivée de la Xiaomi Mi Watch, avec un écran rond et une adaptation de la Xiaomi Mi Watch Color chinoise, mais jusqu’à présent, il n’y avait eu aucune nouvelle en Espagne.

Une excellente montre intelligente qui ne se passe pas sans GPS

La Xiaomi Mi Watch Lite était jusqu’à présent la seule smartwatch avec le sceau Xiaomi en Espagne, une montre à écran rectangulaire qui conserve une certaine similitude avec l’Apple Watch. Cela change avec la montre Xiaomi Mi: la smartwatch est arrivée en Espagne un peu plus tard que prévu, mais c’est déjà à l’intérieur de nos frontières. Les magasins physiques devraient le distribuer; dans la boutique en ligne n’est pas encore disponible.

Avec un cadran classique, et sans cacher le caractère sportif, La Xiaomi Mi Watch maintient un écran rond de 1,39 pouce avec la technologie AMOLED. Il offre une autonomie allant jusqu’à 16 jours selon Xiaomi, permet l’enregistrement des itinéraires avec précision grâce au GPS intégré, offre une compatibilité avec jusqu’à 117 modes sportifs, comprend la lecture de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène dans le sang, ainsi que l’enregistrement automatique de l’activité et dormir. Le tout dans un appareil de 32 grammes de poids.

La Xiaomi Mi Watch est arrivée en Espagne et commencera bientôt sa distribution dans les magasins habituels. Dans la boutique en ligne Xiaomi, il apparaît déjà, bien qu’il n’ait pas encore de disponibilité. Il sera proposé en trois coloris: bleu marine, beige et noir. ET son prix s’élève à 129,99 euros, un coût plus élevé d’un peu plus de 30 euros par rapport à ce que Xiaomi avait assuré.

Fiche technique Xiaomi Mi Watch

Montre Xiaomi Mi

écran

AMOLED 1,39 ”

454 x 454 pixels

450 lentes

Dimensions / poids

45,9 x 53,35 x 11,8 mm / 32 g

Tambours

420 mAh (jusqu’à 16 jours d’autonomie)

La résistance

5 guichets automatiques

Compatibilité

Android 4.4 et supérieur

iOS 10.0 ou supérieur

Capteurs et connectivité

Bluetooth 5.0 BLE

Rythme cardiaque

Oxygène sanguin

GPS

Autres

Haut-parleur et microphone

Prix

129 euros

