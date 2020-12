La Xiaomi Mi Watch Lite n’a pas été annoncée il y a aussi longtemps que cela puisse paraître. La société chinoise l’a dévoilée le 10 décembre et l’a placée dans son catalogue en tant que version abrégée de sa Xiaomi Mi Watch originale. Une nouvelle smartwatch avec quelques absences par rapport à son grand frère mais qui était logiquement destinée être vendu moins cher.

En fait, il n’a pas fallu longtemps pour que le déploiement international arrive, car à peine 8 jours plus tard, Xiaomi a annoncé que sa Xiaomi Mi Watch Lite arriverait officiellement en Espagne. La montre prend en charge les bracelets dans notre pays à travers les magasins en ligne et physiques habituels pour un prix de 59,99 euros et cela devient, pourquoi ne pas le dire, un cadeau fantastique pour Noël.

59,99 euros avec trois jours de prix promotionnel

Comme nous l’avons dit, Xiaomi a officialisé l’arrivée de sa Mi Watch Lite dans notre pays à partir d’aujourd’hui, le 18 novembre. Une smartwatch avec un écran LCD de 1,4 pouces et une résolution de 320 x 320 pixels qui a, entre autres, une lecture de la saturation en oxygène du sang et une batterie pendant environ neuf jours.

La montre répond aux exigences habituelles pour ces types d’appareils connectés. Il peut mesurer notre sommeil, contrôler notre respiration, mesurer notre fréquence cardiaque et, comme nous l’avons dit dans l’introduction, mesurer également notre saturation en oxygène dans le sang. Comprend jusqu’à 7 modes sportifs et est compatible avec iOS et Android et avec des appareils avec Bluetooth 5.0.

La montre est proposée au prix de 59,99 euros à la fois dans la boutique officielle Xiaomi sur Internet et dans ses magasins physiques, en plus des magasins comme Amazon, El Corte Inglés ou MediaMarkt (bientôt elle sera également disponible à la FNAC). En outre, Entre le 18 et le 20 décembre, nous pouvons l’obtenir à un prix réduit de 49,99 euros. Ce pourrait être le nôtre en noir, bleu et blanc.

