Quelques jours à peine après la présentation tant attendue du premier MacBook avec Silicon, les attentes pour l’A14X Bionic, le premier processeur de la transition d’Apple d’Intel vers ses propres processeurs basé sur l’architecture ARM non seulement rester haut, mais ils reçoivent des nouvelles qui servent à les améliorer. Et si confirmé, je suis très heureux de pouvoir dire que je me suis trompé à l’époque, quand j’ai pensé que leur performance pouvait être l’une de leurs faiblesses.

Et c’est qu’aujourd’hui on sait, par Apple Insider, qu’ils ont été publiés quelques résultats hypothétiques de performance Apple A14X, et c’est une bonne nouvelle pour Apple, car ce serait au-dessus de l’Intel Core i9-9880H, l’un des processeurs du MacBook 16 pouces de 2019, le haut de gamme des ordinateurs portables Cupertino. Ce qui est encore plus surprenant, si l’on considère que le prix de l’A14X Bionic sera, au moins en principe, bien inférieur à celui du processeur Intel.

Le test de performance A14X aurait été fait avec la populaire application Geekbench et le processeur aurait obtenu 1634 points de performance par cœur et jusqu’à 7220 en mode multicœur. Rappelons que les processeurs Apple sont constitués de cœurs hautes performances, appelés Firestorm, auxquels s’ajoutent d’autres avec des performances plus faibles mais aussi une consommation bien moindre, qui s’appellent Icestorm.

En comparant l’A14X Bonic à son petit frère, l’A14 Bionic, ce dernier obtient 1585 en performance monocœur et 4180 en score multi-cœur sur Geekbench. Or, la comparaison la plus frappante est celle qui se pose avec le Intel Core i9-9880H 8 cœurs, puisque dans le même test, monté sur un MacBook Pro à partir de 2019, il obtient un score de 1096 en mode monocœur et 6869 en test multicœur.

Les benchmarks de CPU putatifs pour l’A14X Bionic montrent un processeur de 1,80 GHz que, à travers le turbo, peut être augmenté jusqu’à 3,10 GHz, des chiffres assez frappants et, surtout, qui nous amènent à nous interroger sur la feuille de route avec laquelle Apple travaillera. Et c’est que personne ne s’attend à ce que ce que l’on voit dans la présentation de la semaine prochaine soit le haut de gamme d’Apple Silicon. À l’époque, nous nous attendions à ce que ce soit un point d’entrée, même si en regardant ces données, cela ne semble plus aussi clair.

Il faut tenir compte, oui, que ces résultats non identifié dans le système dans lequel il a été monté le processeur et que, en fait, il n’est même pas certain que ce soit vraiment un A14X Bionic ce qui a été prouvé. Les résultats sont plausibles, mais doivent encore être pris avec une certaine méfiance, il est donc préférable d’attendre l’arrivée du premier Mac avec Silicon. Heureusement, ce n’est que dans quelques jours. Et je répète ce que j’ai dit au début: si c’est confirmé, non seulement je n’aurai aucun problème à admettre que je me suis trompé, mais je serai aussi très heureux qu’il en soit ainsi.