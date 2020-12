L'absence la plus douloureuse des Game Awards 2020? Les lecteurs sont clairs: Elden Ring

Silent Hill, bien qu’il ne soit pas certain de son existence, apparaît comme le deuxième jeu le plus mentionné

Avec une grande différence par rapport au reste des jeux vidéo pour ce que nous avons demandé, Bague Elden est apparue comme la grande absence des Game Awards 2020 aux yeux des lecteurs de 3DJuegos. La nouvelle proposition de À partir du logiciel Il a été configuré cette année comme une demande constante des fans à chaque fois qu’un événement est apparu à l’horizon, et il semble qu’il le restera jusqu’au prochain rendez-vous.

Elden Ring de loin. Nous avons été un an et demi sans rien savoir sur le jeu Macija“Elden Ring de loin. Nous sommes restés un an et demi sans rien savoir du match et l’attente est déjà trop longue”, répond Macija. D’autres utilisateurs vont plus loin et comparent même l’attente du nouveau jeu vidéo réalisé par Hidetaka Miyazaki avec celle que les lecteurs de A Song of Ice and Fire endurent depuis des années avec l’écrivain George RR Martin. Espérons que cela n’ira pas aussi loin, après tout, il a été annoncé en 2019.

[imagen02]

Sans mention officielle entre les deux, mais avec une énorme quantité de rumeurs toutes les quelques semaines, Silent Hill a également réussi à être un autre des titres sur les lèvres des utilisateurs lorsque ces types d’occasions arrivent. De cette façon, 14% des utilisateurs affirment avoir davantage manqué l’horreur de survie de Konami, loin des 46% qui voulaient voir Elden Ring. “2020 a été une blague pour ce prétendu retour, une gifle pour les adeptes de la saga [Silent Hill]. Nous devrons attendre, mais nous asseoir “, a-t-il déclaré dans les commentaires de notre enquête EikeSH. En revanche, 9% avaient l’espoir de voir God of War: Ragnarok.

2020 a été une gifle pour les adeptes de la saga Silent HillNous avons changé Sony pour Nintendo. La firme japonaise s’est abstenue de grandes annonces lors de l’événement, bien qu’il y ait eu des nouvelles pour Super Smash Bros.Ultimate. Et c’est qu’il y avait des absences au choix, que ce soit de Metroid Prime 4 en passant par Bayonetta 3 et The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Aurons-nous bientôt une Nintendo Direct pour satisfaire l’envie de savoir ce qui attend la Nintendo Switch au début de 2021?

Au-delà de Good and Evil 2, Hogwarts Legacy, Splinter Cell ou encore Hellblade 2, l’une des grandes annonces que les Game Awards 2019 nous ont laissées, complètent, entre autres jeux, la liste des absences les plus manquées par les utilisateurs.

En savoir plus: The Game Awards 2020, Elden Ring et Readers Say.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');