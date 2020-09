Lorsque j’ai déménagé en 2013, j’ai décidé que j’en avais fini avec les supports physiques pour les émissions de télévision et les films et d’extraire tous mes DVD au format numérique. J’ai installé mon premier serveur Plex sur un ancien MacBook Pro que j’avais, et cela a bien fonctionné pendant plusieurs années. Après cela, j’ai utilisé un Nvidia Shield pendant plusieurs années et j’ai récemment migré vers un Intel NUC avec un disque externe de 14 To pour héberger tous mes médias. J’ai ensuite complété ma configuration avec un abonnement Backblaze pour que tout soit sauvegardé. Plex est une partie essentielle de ma vie médiatique pour la télévision et les films. Plus tôt cette année, j’ai ajouté un nouveau type de média à mon serveur: les livres audio Plex avec l’application Prologue.

Je suis fan de livres audio depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je suis abonné à Audible depuis 2008 et j’ai écouté des centaines de livres pendant cette période. Je trouverai souvent des copies moins chères de livres sur CD d’Amazon, puis j’utiliserai Audiobook Builder pour les combiner dans un format M4B qui fonctionne très bien pour les livres audio. Une fois que j’ai découvert qu’il était possible de mettre ces fichiers dans Plex, c’est devenu une configuration de rêve de livre audio pour moi. Bien que Plex ne le prenne pas en charge par défaut, c’est un processus assez simple pour ajouter une section de votre bibliothèque pour les livres. Il existe un guide étape par étape pour le configurer sur les forums Plex.

Une fois que tout cela est configuré, l’application Prologue devient la meilleure application de livre audio sur l’App Store. Au lieu d’avoir à charger vos livres manuellement, vous vous connectez à votre serveur Plex et tous vos livres sont disponibles en streaming ou en téléchargement hors ligne. La progression de la lecture se synchronise sur iCloud pour écouter sur votre iPhone et votre iPad sans perdre votre place. Si vous créez des «collections» dans Plex (pensez: Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, etc.), elles apparaîtront en tant que Collections dans l’application. Il a une excellente version CarPlay, il est donc parfait pour écouter des livres dans la voiture. Il prend également en charge l’amplification de la voix (similaire à Overcast), les vitesses de lecture variables, la minuterie de mise en veille, les signets et la prise en charge de Siri.

Prologue est un téléchargement gratuit sur l’App Store, et il y a un achat unique de 5 $ dans l’application pour débloquer les téléchargements hors ligne et les fonctionnalités de collections que j’ai mentionnées plus tôt. C’est une application fantastique, qui vaut largement le téléchargement. Le développeur a un pot de conseils pour soutenir le développement continu, et je l’utilise fréquemment chaque fois que de nouvelles mises à jour sortent. Si vous utilisez Plex et aimez les livres audio, vous adorerez Prologue. Il ne fonctionne pas avec les livres audio avec DRM (Apple Books ou Audible), mais fonctionne bien avec les fichiers MP3, M4A et M4B.

