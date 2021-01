Les processeurs Intel Tiger Lake-H seront l’une des grandes annonces du CES 2021 dans quelques jours. La présentation officielle du Ryzen 5000 Mobile d’AMD sera non moins importante et les deux produiront des dizaines et des dizaines de nouveaux ordinateurs portables.

L’Acer Nitro 5 fera partie de la série mise à jour. À la fin de l’année, nous vous avons présenté en avant-première une version haut de gamme avec un écran de 17 pouces, le Ryzen 7 5800H et l’un des nouveaux graphiques RTX 3080 de NVIDIA.

Nous obtenons maintenant des informations sur la version avec le matériel Intel. Un cran en dessous du précédent, il sera disponible avec les processeurs Core i7-11370H (modèle AN515-56-72KT) ou le Core i5-11300H (modèle AN515-56-57YH) avec quatre cœurs et huit threads de traitement. Ces processeurs de la série «H» seront par défaut de 35 watts TDP et offriront des performances supérieures à la série «U» basse tension destinée aux ordinateurs portables d’entrée de gamme, ultraportables, convertibles ou 2 en 1.

Ces versions de l’Acer Nitro 5 sont des ordinateurs portables de jeu, mais orientées vers budgets moyens. Par conséquent, ils incluront la carte graphique dédiée NVIDIA GeForce GTX 1650 et non le nouveau RTX 30 Mobile comme la version que nous avons vue avec AMD et qui sera également présentée au salon de Las Vegas.

Les deux versions offrent des écrans IPS de 15,6 pouces avec une résolution FHD. Le premier des modèles avec le Core i7 offrira un panneau avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Tous deux pourront installer jusqu’à 16 Go de mémoire DDR4 et un SSD PCIe avec 512 Go de capacité de stockage.

Soutien Wi-Fi 6 et Bluetooth 5, et ont une webcam, un clavier rétroéclairé, une webcam avec deux microphones et le reste de la connectivité habituelle, des ports USB et une sortie HDMI, ainsi qu’une batterie de 57 Wh.

Avec Windows 10 pré-installé, ils seront présentés par Acer au CES 2021. Nous nous attendons à un flot de nouveaux notebooks sous les nouvelles plates-formes d’Intel et d’AMD. Bien que les deux incluent des graphiques Xe et Radeon intégrés, la présence de NVIDIA dédié continuera à être la majorité dans ces ordinateurs portables de jeu.